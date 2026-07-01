Equipo canadiense y mexicano: FIFA designó los árbitros de Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026

Jueces de dos de los tres países anfitriones y aún con vida en la Copa del Mundo serán los encargados de impartir justicia en el partido de la Selección Argentina.

A falta de poco más de 48hs para la disputa del partido de 16avos de final entre Argentina y Cabo Verde en Miami, FIFA dio a conocer los jueces para el encuentro. Los cinco anunciados son de Canadá y México, y estarán liderados por el canadiense Drew Fischer, como el árbitro principal.

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Fischer estará dirigiendo su tercer partido en esta Copa del Mundo, luego de estrenarse como mundialista en la goleada por 3 a 0 de Francia sobre Irak, y continuar su curso en el torneo siendo el juez del triunfo de Croacia por 2 a 1 sobre Ghana, uno de los partidos trascendentales de la última fecha de la fase de grupos.

Fischer, un árbitro con personalidad, será el juez de Argentina vs. Cabo Verde. (Getty)

Drew Fischer, el árbitro de Argentina vs. Cabo Verde

A sus 45 años, el referí nacido en Calgary cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional. Fischer es uno de los jueces más consolidados y respetados de la CONCACAF, acumulando una enorme experiencia en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos y en torneos de selecciones como la Copa Oro y la Nations League, además de registrar un importante recorrido en cabinas de video arbitraje (VAR) en torneos de máxima jerarquía mundial.

Jugadores de la Selección Argentina, como el capitán Lionel Messi o Rodrigo De Paul, lo conocen bien. Fischer dirigió al Inter Miami en la victoria por 3 a 1 sobre el Vancouver Whitecaps, que resultó en la conquista de la MLS Cup para el equipo de los argentinos.

Fischer ya dirigió dos partidos en esta Copa del Mundo. (Getty)

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En lo que va del Mundial 2026, ha dirigido dos partidos, en los que mostró un total de tres amarillas, y compostura a la hora de convalidar el gol de Ghana contra Croacia, donde debió evaluar si Kwasi Sibo por su posición de fuera de juego había tenido influencia en la acción del gol de su compañero Luckassen.

Cuerpo arbitral de Argentina vs. Cabo Verde