Es el máximo goleador y jugador con más partidos de la historia de Cabo Verde: Ryan Mendes, la leyenda que jugará el Mundial 2026

Seguimos conociendo las historias más curiosas de los futbolistas insignia de cada una de las 48 selecciones nacionales que participarán del Mundial 2026 y, en este caso, toca hablar de Ryan Mendes, el capitán de Cabo Verde. No es habitual que el jugador con más partidos jugados y más goles convertidos de una Selección sea la misma persona, y mucho menos que esté entre los 26 convocados para la Copa del Mundo, pero ese es el caso del delantero de 36 años.

Nacido en la isla de Fogo, con paso por el fútbol de Inglaterra, Francia y Turquía en Europa y habiendo jugado por la Champions League, Ryan Mendes es el estandarte de Cabo Verde para la Copa del Mundo. El delantero, que hoy milita en el Igdir FK de la segunda división turca, tiene 22 goles en 94 partidos para su seleccionado y lidera ambas estadísticas.

Ryan Mendes, el capitán y leyenda de Cabo Verde. (FCF Prensa)

Mendes, capitán de plantel, debutó en la Selección de Cabo Verde en 2010 y fue parte de la histórica clasificación a la Copa Africana 2013, la primera en la historia de la nación. También estuvo en 2015, 2021 y 2023. Cabo Verde llegó a cuartos de final en la primera y última aparición, con una década de diferencia, pero con Ryan Mendes en ambos planteles.

Ryan Mendes pasó de ser un extremo desequilibrante a un centrodelantero que aún conserva algo de esa movilidad que lo hizo llegar a clubes como Lille, Nottingham Forest, Le Havre o Kayserispor y tendrá un momento imborrable cuando le toque portar la cinta de capitán de los Tiburones Azules en la Copa del Mundo.

Mendes será el capitán de Cabo Verde en el Mundial. (FCF Prensa)

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Los convocados de Cabo Verde para el Mundial 2026

ARQUEROS: Vozinha (GD Chaves), C. J. Dos Santos (San Diego FC) y Márcio Rosa (PFC Montana).

Vozinha (GD Chaves), C. J. Dos Santos (San Diego FC) y Márcio Rosa (PFC Montana). DEFENSORES: Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Logan Costa (CF Villarreal), Joao Paulo (FCSB), Diney Borges (Al-Bataeh SCC), Stopira (SCU Torreense), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica) y Kelvin Pires (SJK).

Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Logan Costa (CF Villarreal), Joao Paulo (FCSB), Diney Borges (Al-Bataeh SCC), Stopira (SCU Torreense), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica) y Kelvin Pires (SJK). VOLANTES: Kevin Pina Lenini (FK Krasnodar), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Deroy Duarte (PFC Ludogoretz Razgrad), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC) y Yannick Semedo (Farense SC).

Kevin Pina Lenini (FK Krasnodar), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Deroy Duarte (PFC Ludogoretz Razgrad), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC) y Yannick Semedo (Farense SC). DELANTEROS: Ryan Mendes (Igdir FK), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonoia Nicosia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Benchimol (Akron Tolyatti), Hélio Varela (Macabi Tel Aviv), Nuno Da Costa (Istanbul Basaksehir) y Dailon Livramento (Casa Pia AC).

Ryan Mendes (Igdir FK), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonoia Nicosia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Benchimol (Akron Tolyatti), Hélio Varela (Macabi Tel Aviv), Nuno Da Costa (Istanbul Basaksehir) y Dailon Livramento (Casa Pia AC). DT: Bubista

El grupo de Cabo Verde en el Mundial 2026

Cabo Verde debutará en los mundiales en un grupo realmente complicado, ya que comparte el Grupo H del Mundial 2026 con España, Uruguay y Arabia Saudita.

Cabo Verde debutará en la Copa del Mundo en este 2026. (FCF Prensa)

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Los Tiburones Azules comenzarán su travesía en la Copa del Mundo el 15 de junio, ni más ni menos que contra España, en Atlanta. Su segundo rival será Uruguay, el 21 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami y cerrarán su participación en la Fase de Grupos el 26 de junio, contra Arabia Saudita en Houston.

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