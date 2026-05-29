Javier Aguirre confía en que México será campeón del Mundial 2026: “Está de pechito para no dejarla ir”

Restan sólo dos semanas para el puntapié inicial en el Estadio Azteca, para que gire la pelota y se ponga en marcha el Mundial 2026. México está encargada de abrir la competencia, y su entrenador, Javier Aguirre, confía en que pueden cerrarla con la consagración máxima, levantando la copa.

En diálogo con ESPN, previo al inicio de la competencia, ‘El Vasco’ le reconoció al medio que se ve en la mejor posición posible para terminar como campeones del mundo. ¿El motivo? La localía que tendrán, especialmente, en la primera parte de la competición.

“Cuando vi el calendario, los partidos en casa, dije ‘está de pechito para no dejarla ir’, eso le dije a mis jugadores“, expresó Aguirre con total confianza. “El jugar en casa no tiene precio, Inglaterra fue campeón en en su casa. Nunca más. Desapareció. Pero en casa, en Wembley, unos leones”, completó.

Aguirre esperará a la fecha límite del 1 de junio para revelar los 26 convocados al Mundial 2026, pero tiene claro que puede llegar hasta el final y lograr lo que hasta ahora a México le ha sido esquivo en las 18 ediciones de la Copa del Mundo en las que participó.

😎 Vasco Aguirre confía en que jugar en casa pesará en la Copa del Mundo 2026.



👀 ¿El Tri sacará provecho de su localía?



Vía: elposscassdecompass pic.twitter.com/0JNWaYJcxk — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 28, 2026

No obstante, el Vasco tiene un punto ya que los dos mejores resultados de México en una Copa del Mundo fueron jugando en casa. Los mundiales de 1970 y 1986, aunque en ambos casos el Tri alcanzó la fase de Cuartos de Final. Nunca ha podido superar esa fase. Y, para hacerlo en este 2026, deberá jugar más partidos que nunca, con la inclusión de la fase de 16avos.

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El grupo de México en el Mundial 2026

México, como selección anfitriona del Mundial 2026, será cabeza del Grupo A. El Tri compartirá el mismo con sus pares de Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Su primer partido será ni más ni menos que el encuentro inaugural del Mundial 2026, el 11 de junio en el Estadio Azteca contra Sudáfrica, reeditando el partido inaugural del Mundial 2010. El segundo partido de México será el 18 de junio en Jalisco contra Corea del Sur y cerrará la fase de grupos el 24 de junio contra República Checa, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

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