Cómo descargar la app oficial del álbum Panini 2026 en tu celular gatis

Si no tienes el físico, puedes descargar el álbum virtual y completarlo completamente gratis.

El Álbum del Mundial 2026 es furor absoluto y aún si no tienes intenciones de llenar el físico, siempre puedes meterte en el mundo digital y completar el álbum virtual, lo cual es completamente gratuito.

A diferencia de la versión física, el álbum virtual te permite coleccionar e intercambiar desde tu celular o PC de forma totalmente gratuita. En la PC se puede entrar directamente al sitio web, pero si decides jugarlo en tu dispositivo móvil, tendrás que descargarlo.

El álbum virtual de Panini.

Hacerlo es gratis y sólo debes seguir estos simples pasos:

Abrí tu tienda de aplicaciones: Google Play Store (si usás Android) o a la App Store (si tenés iOS)

(si usás Android) o a la (si tenés iOS) Buscá la app oficial: En el buscador, ingresá “Panini Sticker Album” o “FIFA World Cup 2026 Virtual Album” . Asegurate de que el desarrollador sea la FIFA o Panini para evitar aplicaciones falsas.

En el buscador, ingresá o . Asegurate de que el desarrollador sea la FIFA o Panini para evitar aplicaciones falsas. Descargá e instalá: Presioná el botón de descarga y esperá a que la aplicación se instale en tu dispositivo.

Presioná el botón de descarga y esperá a que la aplicación se instale en tu dispositivo. Creá tu cuenta: Al abrir la app, te pedirá que inicies sesión. Te recomendamos crear una cuenta de FIFA ID (o vincular tu correo electrónico) para que tu progreso se guarde en la nube y no pierdas tus figuritas si cambiás de teléfono.

¿Cómo conseguir sobres gratis del álbum virtual?

Además de los sobres diarios que te permite abrir la aplicación, también existen una serie de códigos que van surgiendo para tener sobres “gratis”. Algunos de ellos son:

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

PANINIFWC26

ALLTHEFEELS26

FEELITALL26

MAILWC26GIFT

COKEFWC26

WC26PANIAPP

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Recuerda que puedes abrir cuatro sobres diarios.

Como canjear los códigos del Álbum Virtual

La forma más sencilla es ingresar a la aplicación del Álbum Virtual, dirigirse a la zona del “Código Promocional”, en la parte derecha de la pantalla. Una vez allí, se puede ingresar el código de forma manual, o en caso de tener un código QR, se lo puede escanear con la herramienta disponible en pantalla.

Todos los códigos para el Álbum Virtual

Cuando se canjee el código, una animación con confeti y el sobre saliendo de la caja que aparece en la parte inferior de la imagen, confirmará que recibiste el sobre adicional gratuito.

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Códigos de un solo uso

Así como van siendo liberados códigos para obtener sobres gratuitos que son de uso público, hay otros códigos de un solo uso. Por lo general, vienen en los sobres físicos o en diferentes artículos de las marcas asociadas, como en etiquetas de botellas de Coca-Cola.

No obstante, esos códigos son de uso personal, y si bien se canjean de la misma forma, sólo se pueden usar una vez en una cuenta y, una vez canjeado, será desactivado, por lo que si se lo intenta introducir en otra cuenta, no funcionará.