Exequiel Palacios candidateó a la Selección Argentina para ganar el Mundial 2026: “Nos hemos ganado un respeto”

Luego de una buena temporada con Bayer Leverkusen, en la que se ganó el puesto como titular y fue uno de los referentes del equipo, Exequiel Palacios volvió a ser convocado por Lionel Scaloni para jugar el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá con la Selección Argentina.

En diálogo con el Diario Olé, el volante de 27 años se refirió a su presente en comparación a cómo llegó al Mundial de Qatar 2022, en donde fue suplente, y afirmó que la Albiceleste es candidata a ganar la Copa del Mundo debido al buen momento que atraviesa el plantel de Scaloni.

“Estuve parado cuatro meses, lo cual me golpeó muy duro porque es bastante tiempo. Trabajé en mi día a día con la gente acá del club, que me ayudó y me apoyó mucho para volver. Por suerte ahora tengo muchos partidos encima, estoy con confianza, con protagonismo y con muchas ganas de seguir por más”, dijo sobre las lesiones que lo tuvieron a maltraer en la temporada.

Siguiendo por la misma línea, hizo una comparación con respecto a su llegada al Mundial pasado: “Después, en lo personal, me siento más maduro que hace cuatro años. También llego al Mundial en mejor forma física, porque al anterior fui con algunos dolores. Hoy me encuentro pleno”.

Por otro lado, candidateó a la Selección para ganar el Mundial: “Obviamente Argentina va a ser siempre candidata, pase lo que pase. Somos un país que quiere ganar, nos hemos ganado un respeto por lo que hicimos en el Mundial pasado; seguimos con esa ilusión todavía”.

Y agregó: “Somos los últimos campeones, aunque también sabemos que no tenemos que ir con esa chapa porque hoy todos nos quieren ganar. Vamos a dar pelea hasta el final y dar lo mejor. El grupo sigue igual. Los jugadores que están y los que vienen saben que una vez que están acá hay que estar todos juntos y tirar para adelante”.

Publicidad

Para cerrar, se refirió al último Mundial de Messi con la Selección: “No me parece raro que Leo juegue otro Mundial porque siguió demostrando su nivel en la MLS. Parece que lo hace todo fácil: la sensación es que nunca va a perder la pelota cuando la recibe y que va a generar una oportunidad. Es increíble que vaya a jugar su sexta Copa del Mundo”.

Datos claves