El dato revelador sobre el impacto de la pausa de hidratación y a quiénes favoreció en el Mundial 2026

El cooling break fue una de las medidas más criticadas por los hinchas, pero en el campo los equipos intentaron aprovecharlo a su favor.

La Selección de España celebra la conquista del Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá mientras es momento de balances. En una cita diferente, con 48 equipos por primera vez, FIFA implementó importantes cambios que generaron todo tipo de debate entre el público.

Una de las actualizaciones en el reglamento más polémicas fue, sin dudas, la implementación de la pausa de hidratación. Por 3 minutos en cada mitad, los jugadores se pararon a un costado del campo para tomar agua y escuchar indicaciones. Pero, ¿cómo afectó esto al juego?

El diario español Marca publicó un estudio sobre las 208 pausas que hubo a lo largo de los 104 compromisos de esta cita y analizó qué impacto tuvo en la reanudación y qué ocurrió con los equipos que estaban dominando el Match Momentum hasta el corte.

Tras el 35% de las pausas de hidratación, el equipo que tenía contra las cuerdas a su rival creció en cuanto a peligro generado. La pausa no frenó su caudal de juego en esas oportunidades y las indicaciones de sus cuerpos técnicos los ayudaron a mantenerse en esa posición.

Marca

Por el contrario, el 65% de las pausas restantes se repartió entre reacciones del equipo dominado (16%), neutralización del dominio antes del corte (15%) y reanudaciones sin impacto apreciable (15%), principalmente.

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Como referencia, Argentina supo utilizar a su favor las pausas de hidratación, sobre todo en los partidos ante Egipto, en ambas mitades, e Inglaterra, en el complemento para la reacción histórica.

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