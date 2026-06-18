Fue el reemplazo de Palermo en Boca, usó la ’10’ de Maradona en Nápoli y protagonizó un escándalo en TV

El Pampa Sosa se cruzó con Rulo Schijman por una chicana entre Gimnasia y Estudiantes de La Plata, que luego siguió por redes sociales.

En medio de la Copa del Mundo 2026, miles de hinchas albicelestes arribaron a Estados Unidos para presenciar los partidos de la Selección Argentina, que busca defender la corona conseguida en Qatar 2022. En ese sentido, Roberto Carlos Sosa protagonizó una situación inusual en plena TV en vivo con Darian Schijman, que rápidamente se viralizó a través de las redes sociales.

Durante una concentración de fanáticos que viajaron a vivir el Mundial, el Pampa tuvo un cruce con Rulo que acaparó la atención de todo el ambiente. La novia del ex futbolista tenía una camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata y fue el disparador del intercambio de chicanas, debido a que el comunicador es simpatizante de Estudiantes, por lo que se dio una mini discusión.

Lo cierto es que, en plena TV en vivo por la señal de Crónica, Schijman chicaneó a Sosa y su mujer. Ante la aclaración de que es italiana mientras le muestra el escudo, a modo de respuesta el conductor soltó: “¿Cómo la vas a hacer de Gimnasia, amigo?“. En ese preciso momento, el ex delantero no lo tomó de la mejor forma y fue ahí cuando contestó: “El mejor club de Argentina”.

Para redoblar la apuesta de lo dicho anteriormente, el Pampa tiró: “Al Pincha siempre le hice mal, yo personalmente“. Desconcertado al no reconocerlo, Rulo preguntó: “¿Qué sos, abogado?”. Con un tono más que tajante, el ex futbolista respondió: “Goles, le hice“. En ese contexto de incertidumbre y tensión por el noticiero, lo abrazó y al oído le manifestó: “El Pampa Sosa…“.

Acá la entrevista completa con El Pampa Sosa y su mujer. Le mando un abrazo al pueblo tripero. A veces los recortes de las entrevistas pueden darle un sentido diferente a las cosas. #PampaSosa #Gimnasia #Rulo #Cronica pic.twitter.com/15EW9RiVoR — Darian Rulo Schijman (@RuloPincha) June 17, 2026

Después de eso, Schijman pidió aplausos irónicamente y elevó aún más la temperatura. Sin embargo, lejos de quedar en lo ocurrido en el aire, la discusión siguió por las redes sociales. De hecho, el ex atacante que brilló en el fútbol argentino y en diversos equipos de Italia, escribió: “Me acerqué por mi hija. Le faltas el respeto a un club y a una mujer“.

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Cabe recordar que el Pampa realizó las divisiones inferiores en All Boys de Santa Rosa y arribó a Gimnasia para irrumpir profesionalmente. Tras una venta a Udinese, regresó al país para ser el reemplazo de Martín Palermo en Boca, aunque solo disputó 7 partidos. Luego, vistió las camisetas de Ascoli, Sanremese y se retiró en FC Rapperwil-Jona. Pero eso no es todo…

No aclares q oscurese, Darian Rulo.

Trata de leer o conectar el cerebro,no me interesa quien sos y de que equipo sos,era un banderazo y espere q pasaran varios hinchas con Camisetas de diferentes equipos,me acerque por mi hija.

Faltas el respeto a un club y a una mujer! pic.twitter.com/kPNbSuBqff — Roberto Sosa (@robertopampa9) June 17, 2026

Un dato importante a tener en cuenta es que Sosa fue el último en utilizar la ’10’ de Nápoli antes de que la saquen en homenaje a Diego Armando Maradona. En el conjunto del sur de Italia, el oriundo de Santa Rosa consiguió dos ascensos consecutivos y pasó de Tercera División a Primera, siendo una de las piezas fundamentales del elenco que ahora es una fija de la Serie A.