Gabriel Batistuta aseguró que la Selección Argentina puede ganar el Mundial nuevamente: “Está mejor que en 2022”

El ex delantero afirmó que el equipo de Scaloni está mejor que en Qatar y por eso podrá ganar la cuarta estrella.

Con todo el plantel concentrando en Kansas, la Selección Argentina arrancó la preparación para llegar de la mejor manera al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, en donde será cabeza de serie del Grupo J y se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

Referido a esto, Gabriel Omar Batistuta, uno de los goleadores históricos de la Albiceleste, habló en una entrevista con Vía País, en donde afirmó que los dirigidos por Lionel Scaloni son candidatos a ganar nuevamente el certamen y así conseguir el primer bicampeonato de su historia.

“Creo que Argentina está bien este año también, e inclusive creo que está mejor que en 2022. Los jugadores tienen cuatro años más de experiencia, están bien y el cuerpo técnico maneja muy bien todas las situaciones”, dijo sobre el momento que vive la Selección Argentina.

Siguiendo por la misma línea, dio su perspectiva sobre cómo ve a Lionel Messi, quien disputará su sexto mundial consecutivo y marcará un récord: “Lo veo motivado, lo veo con ganas y eso me da confianza. Espero que aporte toda su sabiduría. Creo que va a ser un buen Mundial”.

La disputa por el 9

Otro de los temas que tocó ‘Bati’ fue sobre la elección del centrodelantero, ya que para este certamen nuevamente Scaloni tendrá el dolor de cabeza de definir si utiliza a Lautaro Martínez o a Julián Alvarez, teniendo en cuenta que ambos tuvieron una buena temporada en Europa.

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“Lautaro Martínez y Julián Álvarez me encantan. Si fuera técnico tendría un gran problema porque me gustan los dos. Para mí son bastante parecidos, los dos juegan para el equipo, los dos hacen goles, los dos crean espacios. Julián por ahí marca un poco más, pero tampoco es necesario que marque tanto si allá adelante hacen desastres. No sabía elegir, aparte en la Selección andan bien los dos. No veo mucha diferencia cuando juega uno o cuando juega el otro”, afirmó.

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