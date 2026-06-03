A 8 días del Mundial, Nico Paz comenzó un tratamiento y llevó tranquilidad a la Selección Argentina

El volante buscará recuperarse de su lesión de rodilla para poder estar en la lista de Lionel Scaloni.

A falta de 13 días para el debut de la Selección Argentina frente a Argelia en el Grupo J del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, Lionel Scaloni continúa evaluando de cerca el estado físico de algunos futbolistas convocados que no llegaron al 100% debido a lesiones que sufrieron.

Con Cuti Romero y Julián Alvarez recuperados de sus respectivas lesiones, uno de los principales apuntados para seguir de cerca su recuperación es Nico Paz. El volante de Como 1907 no pudo jugar el último partido de la temporada por una lesión en la rodilla y encendió las alarmas en el cuerpo médico de la Albiceleste.

Según pudo saber Bolavip, Paz está realizando un tratamiento para recuperarse de esta molestia en su rodilla y todo indica que podrá estar a disposición de Scaloni para el estreno mundialista, que está programado para el martes 16 de junio a las 22.00 horas de Argentina.

Mientras se hace este tratamiento, el volante no entrenará al 100% junto al resto de sus compañeros y será seguido de cerca para determinar si la evolución va acorde a lo esperado. De ser así, será tenido en cuenta para el certamen y así disputar su primer Mundial.

Cabe destacar que Scaloni tiene hasta el 15 de junio para definir si lo tiene en cuenta o no, debido a que el reglamento de la FIFA establece que se podrán realizar cambios en la lista hasta 24 horas antes del inicio del primer partido de cada selección en el Mundial, y el mismo tendrá que ser avisado.

Así las cosas, Paz será esperado hasta último momento y no estará disponible para los amistosos frente a Honduras e Islandia. Su vuelta a las canchas podría darse frente a Argelia en caso de responder bien a este tratamiento que inició en la concentración en Kansas.

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Por otro lado, también se seguirá de cerca a Gonzalo Montiel y Leandro Paredes. Los futbolistas de River y Boca están desgarrados, por lo que serán evaluados con el correr de los días para determinar si podrán estar presentes, o si bien tendrán que ser desafectados de la convocatoria.

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