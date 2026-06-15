Lo sondeó River y ahora se metió en la pelea por la cantidad de Mundiales que tiene Uruguay

Pese a que la Copa del Mundo comenzó a disputarse en 1930, los charrúas sostienen que los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 deben contar también.

Hace décadas que la Selección de Uruguay lleva cuatro estrellas sobre su escudo, pese a que solamente tienen dos Mundiales ganados: los de 1930 y 1950. Los charrúas sostienen que las medallas doradas obtenidas en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 también deberían contar como títulos mundiales y por tal motivo es que sumaron dos estrellas más, aunque la realidad es que ni siquiera la FIFA los reconoce como tal.

La discusión es realmente absurda, pero se profundizó más en los últimos años, especialmente desde que Argentina conquistó su tercer Mundial y superó en cantidad de títulos a su país vecino. Este lunes, la Selección de Uruguay tendrá su estreno mundialista en Estados Unidos ante Arabia Saudita y un futbolista de la Celeste volvió a tocar el tema de los cuatro mundiales.

Federico Viñas, que fue sondeado por River en este mercado de pases, dialogó con la prensa antes del inicio de la participación de Uruguay en el Mundial 2026. El futbolista fue consultado respecto a por qué deben ilusionarse en esta Copa del Mundo y su respuesta no pasó inadvertida: “Porque Uruguay es cuatro veces campeón del mundo”.

Además, el futbolista que se desempeña en Real Oviedo de España agregó: “También hay una camada muy importante de jugadores que actúan en los mejores equipos del mundo. Hay una unión en lo que es el grupo. Para resumirlo, porque es Uruguay“.

Federico Viñas. (Foto: Getty).

Viñas palpitó el estreno ante Arabia Saudita

Este lunes, a partir de las 19 horas, la Selección de Uruguay enfrentará a Arabia Saudita en Miami por la primera fecha del Grupo H del Mundial. Viñas palpitó el duelo ante los asiáticos: “Es un partido muy complicado, tiene jugadores de muy buen nivel. Y está el antecedente del Mundial 2022, donde debutaron contra Argentina y ganaron“.

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La probable formación de Uruguay ante Arabia Saudita

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Bielsa, Uruguay saldría a la cancha ante Arabia Saudita con: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Maximiliano Araújo, Darwin Núñez y Federico Viñas.

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