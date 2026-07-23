Alemania designó un campeón del mundo en 2014 para acompañar a Jürgen Klopp en el proyecto de revivir la selección

Asumirá como nuevo director deportivo de selecciones, en lo que significa el comienzo de una nueva era para los teutones.

La Selección de Alemania fue una de las grandes decepciones del Mundial 2026, luego de su derrota en la Fase de Grupos con Ecuador y su eliminación temprana, en 16avos de final, a manos de Paraguay. En ese contexto, Julian Nagelsmann dejó de ser el entrenador y Jürgen Klopp el hombre señalado para tomar el mando de Die Mannschaft en el inicio de una nueva era.

Pero claro, Jürgen Klopp no podrá sólo con todo; el ex Liverpool se ocupará de ser el seleccionador, mientras que la reestructuración de la Selección Alemana irá mucho más allá, luego de conocerse que también habrá un nuevo director deportivo de selecciones.

Per Mertesacker asumirá como director deportivo de selecciones en Alemania. (Getty)

El cargo, que estaba en manos de Andreas Rettig desde 2023, lo tomará Per Mertesacker, histórico defensor central teutón con 104 partidos oficiales y campeón del mundo en Brasil 2014, donde disputó 6 de los 7 partidos, cuatro de ellos como titular.

Mertesacker, de 41 años, se retiró del fútbol en 2018, luego de vestir la camiseta del Arsenal por los últimos ocho años de su carrera deportiva. Desde 2019, se desempeña como director de las categorías formativas de los Gunners, y es uno de los asistentes de Mikel Arteta en el primer equipo.

Mertesacker, parte del plantel campeón del mundo en Brasil, el último gran logro de Alemania. (Getty)

Publicidad

Síntesis