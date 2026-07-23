Fue el último alemán en ganar el Balón de Oro y elogió a la Selección Argentina: “Prefiero su estilo de juego”

Matthias Sammer salió en defensa del estilo argentino, y lo aprovechó para defenestrar lo que vio de Alemania en el Mundial.

La rivalidad que se desató entre Argentina y el resto del mundo luego de ver la actuación de la Selección, tanto en cancha como su actitud pospartido. Y si bien no fueron muchos los que se pusieron del lado de la albiceleste, poco a poco empiezan a salir más. Uno, por ejemplo, es Matthias Sammer, el último futbolista en ganar el Balón de Oro con la Selección de Alemania.

En una entrevista con el medio teutón ‘Die Zeit‘, el exjugador alemán de ya 58 años, campeón de Europa y ganador del Balón de Oro en 1996, y de la Champions League con el Borussia Dortmund en 1997, no tuvo miramientos a la hora de defenestrar a su país, y poner a Argentina como ejemplo.

“Prefiero su estilo de juego al que veo actualmente en la selección alemana“, afirmó Sammer en diálogo con este medio. “Ya no les veo ninguna virtud, ni física ni mental.Dan pie a redefinir el término’impotencia‘”, agregó, con contundencia.

Sammer destacó la personalidad de los argentinos. (Getty)

Sammer continuó su declaración con más críticas al seleccionado alemán que se presentó en el Mundial: “Lo que más me preocupa es la impresión de que a nuestro equipo le falta la voluntad absoluta de ganar“, expresó.

El cambio de cultura en Alemania, para mal

Sammer advirtió que esto se debe a un problema cultural: “El equipo es un reflejo de nuestra sociedad. A veces hay más apariencia que sustancia“, se animó a expresar. “Intentaron lograr algo extraordinario siguiendo las reglas de la máxima comodidad y satisfacción. Eso no funciona ni en el deporte ni en la vida“, criticó.

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Alemania tiene que cambiar muchas cosas desde su base, asegura Sammer. (Getty)

“Hemos llegado al punto en que nos avergonzamos de nuestras fortalezas tradicionales, de las proverbiales virtudes alemanas”, señaló Sammer, volviendo a la comparación con Argentina, por su técnica, físico y personalidad dentro del campo de juego.

Finalmente, Sammer tiró una para el lado de la Federación de Alemania, reconociendo la decisión de darle el puesto de seleccionador a Jürgen Klopp: “Me parece la persona idónea para el puesto, le gusta la intensidad física y el ritmo de juego alto. Tiene un plan de juego claro, tanto con balón como sin. Posee carisma y autoridad“, valoró.

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