Santiago Beltrán iría al Mundial 2026 con la Selección Argentina si River lo aprueba

El arquero del Millonario sigue en consideración de Scaloni y podría formar parte de la delegación que viajará a Estados Unidos.

Debido al buen rendimiento que mostró desde su debut en el primer equipo de River, el arquero Santiago Beltrán comenzó a estar en el radar de Lionel Scaloni, a tal punto que forma parte de la prelista con 55 jugadores que tienen chances de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Con Dibu Martínez y Gerónimo Rulli con su lugar casi asegurado, el arquero de 21 años pelea con Juan Musso, Walter Benítez y Facundo Cambeses por ser el tercero en la lista, y según pudo saber Bolavip, cuenta con chances de formar parte de la delegación para el certamen.

Es que, si no es convocado como tercer arquero, Beltrán tiene chances de ser citado como sparring para formar parte de los entrenamientos y ser el jugador 27 de la lista, por lo que si un colega suyo se lesiona podrá ser parte de los futbolistas que disputen los encuentros del Mundial.

Un dato para tener en cuenta es que si es sparring River no está obligado a ceder al futbolista, por lo que tendrán que consensuar entre las partes, debido a que se perdería la pretemporada que realizará el plantel comandado por Eduardo Coudet en España, donde también disputará amistosos

Así las cosas, en los próximos días se definirá la presencia de Beltrán en el Mundial, ya sea como parte de los 26 convocados o como sparring. Scaloni deberá presentar la lista final luego de que termine la temporada de sus jugadores, el fin de semana del 30 de mayo.

Los números de Santiago Beltrán en la temporada

A lo largo de la temporada el arquero de 21 años lleva disputados un total de 24 partidos, en los que recibió 15 goles y mantuvo su arco en 0 en 12 oportunidades. Además, no recibió amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 2141 minutos en cancha.

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