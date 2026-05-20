Friburgo vs. Aston Villa EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la final de la Europa League: minuto a minuto

En el Estadio Tüpraş Stadyumu de Estambul, por la final de la UEFA Europa League, Friburgo de Alemania y Aston Villa de Inglaterra se enfrentan para conocer al campeón del certamen. El partido comienza a las 16.00 horas de Argentina, será dirigido por Francois Letexier y podrá verse en vivo tanto a través de ESPN como Disney+.

Al ser a partido único, en caso de igualar en los 90 minutos reglamentarios la definición tendrá un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en 2 tiempos de 15. De persistir la igualdad, el campeón se definirá desde el punto de penal.

Friburgo vs. Aston Villa por la final de la Europa League: minuto a minuto

Las formaciones del partido