En un confuso episodio este lunes, los exfutbolistas del Rojo desacataron una orden de las fuerzas de seguridad y fueron imputados.

Facundo Parra y Hernán Fredes completaron destacadas carreras como futbolistas profesional y ambos coincidieron con la camiseta de Independiente. Los campeones de la Copa Sudamericana 2010 forjaron una amistad que los llevó más allá de su etapa en el Rojo y hoy son protagonistas juntos de un escándalo policial.

Los socios de una agencia de representación de jugadores fueron detenidos el lunes en Núñez tras un control policial. Ambos iban a bordo de una camioneta Ford Ranger azul, que fue frenada para constatar que todo estuviera en orden, pero no pasaron esa inspección.

Según detalló Olé, quien conducía el vehículo no tenía la licencia de conducir, por lo que la camioneta se les fue retenida durante el control en Avenida del Libertador y General Paz. Lejos de quedarse de brazos cruzados, los exjugadores tomaron una drástica decisión.

Con un juego de llaves secundario, Fredes y Parra regresaron a buscar la camioneta y quisieron llevarse a la fuerza. En el intento, los exfutbolistas tuvieron un forcejeo con las autoridades e incluso el delantero terminó con una herida en uno de sus brazos.

Parra y Fredes, detenidos. (Foto: Infobae)

Fredes y Parra, detenidos e imputados

Inicialmente, Infobae confirmó que ambos se encontraban retenidos en el Centro de Admisión y Derivación Norte de la Policía de la Ciudad. Pero ahora ya se encuentran en libertad nuevamente, aunque deberán afrontar sanciones por los hechos.

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Los exjugadores fueron imputados por atentado, desobediencia y resistencia a la autoridad por el intento de llevarse a la fuerza la camioneta ya secuestrada. Además, deberán pagar una multa por el incidente original, la falta de la licencia en el control.

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