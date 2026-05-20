Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Bragantino por la Copa Sudamericana

Las calificaciones de los jugadores del Millonario luego del partido ante el elenco brasileño, correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos del certamen continental.

Franco Armani (4): Volvió después de una prolongada inactividad y no respondió de la forma adecuada. Se notó bastante la diferencia con Beltrán, desde la presencia, los reflejos y la autoridad. Pudo haber salido en el centro del gol de Bragantino.

Ulises Giménez (3): Tuvo serios problemas a la hora de la contención por su sector. Fue encarado repetidamente y no ofreció garantías en ningún momento. Paralelamente, trató de mostrarse como una opción en ataque, aunque no pudo aportar demasiado.

Germán Pezzella (2): Muy inseguro, a tono con su actualidad. Tuvo severos problemas en el uno contra uno y también cuando tuvo que salir a cortar y cuando debió efectuar desplazamientos con espacios. No fue preciso con la pelota en los pies.

Paulo Díaz (2): Extremadamente falto de ritmo y se notó. Pobrísima actuación del chileno, que estuvo realmente endeble e inseguro de principio a fin, con y sin pelota. Además, dejó cabecear con total tranquilidad a Alix Vinicius en el gol de Bragantino.

Facundo González (3): Una presentación bastante similar a la de Ulises Giménez. Bragantino usó las bandas para lastimar y lo logró también por la izquierda de la defensa de River. No estuvo firme en la recuperación y se proyectó de forma aislada y poco punzante.

Facundo González con la pelota. (Foto: Prensa River)

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Giuliano Galoppo (2): Tuvo su oportunidad como titular y la dilapidó de manera categórica. No solamente no pudo gravitar y desequilibrar, sino que además desapareció durante casi todo el encuentro. Poco solidario en la marca y nulo en el andamiaje ofensivo.

Kevin Castaño (2): Otro que no capitalizó en lo más mínimo su chance desde el inicio. Si bien tuvo unos primeros minutos aceptables, fue decayendo de forma progresiva y contundente. Muy endeble en la contención y de mayor a menor con la pelota en los pies.

Maximiliano Meza (3): Un partido realmente deslucido del volante de River, que no pudo gravitar en ningún momento y por ninguna vía. Escaso contacto con la pelota, sin hallar sociedades ni conexiones y equivocando decisiones y ejecuciones durante su tiempo en cancha.

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Juan Fernando Quintero (5): Muy poco, pero intentando siempre. No se ocultó y buscó tener contacto con el esférico permanentemente, aunque muy pocas veces le pudo dar un destino acertado. De todos modos, con un remate de larga distancia, generó un rebote y el posterior empate.

Ian Subiabre (2): Otra actuación completamente apática de un juvenil que no logra despegar. Por momentos muy solo, pero siendo demasiado irresoluto, displicente y poco comprometido. Se fue reemplazado de forma merecida en el entretiempo.

Maximiliano Salas (3): No escatimó entrega, sacrificio y despliegue, pero fue lo único que ofreció. Cuando se retrasó unos metros para tener contacto con la pelota, no pudo encontrar claridad. Cuando se movió decididamente de 9, no llevó peligro.

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Maxi Salas disputando una pelota. (Foto: Getty)

Ingresaron:

Lautaro Pereyra (7): El juvenil ofreció algo de desparpajo y atrevimiento durante su tiempo en el campo de juego. Terminó empatando el partido.

Santiago Lencina (4): Ingresó con la misión de hallar sociedades y de darle algo de claridad a River. No logró ninguno de sus objetivos.

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Lucas Silva (5): Su tarea era apuntalar la mitad de la cancha, pero se encontró con un contexto complicado y no pudo imponerse.

Kendry Páez (-): Escasos minutos en el campo de juego. Casi no pudo tener contacto con el balón.

Jonathan Spiff (-): Entró en la agonía del espectáculo y llevó a cabo su anhelado debut en River.