Chacho Coudet les respondió a quiénes lo acusan de tener suerte en River: “Que digan lo que quieran”

El entrenador del Millonario se mostró conforme con el resultado y palpitó la final del próximo domingo ante Belgrano.

En el Estadio Monumental, River Plate empató por 1-1 este miércoles ante Red Bull Bragantino en el marco de la Fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Lautaro Pereyra anotó la agónica igualdad que dejó al Millonario a un paso de los octavos de final.

De esta manera, Eduardo Coudet logró sacar un punto importante con un plantel alternativo, teniendo en cuenta que su equipo disputará el próximo domingo la final del Torneo Apertura ante Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes.

En conferencia de prensa, el Chacho se refirió a quiénes lo acusan de tener suerte por conseguir tantos goles en los últimos minutos de los partidos. El DT dio una explicación y se mostró ajeno a las opiniones externas al respecto.

“La suerte la construyen los jugadores. Es mérito del trabajo y de lo que se sacrifican todos los días. De mí pueden decir cualquier cosa, no tengo problema. Soy un trabajador, un obsesivo de esto. Los partidos duran hasta que pita el árbitro”, comenzó el entrenador.

Chacho Coudet ante Bragantino. (Foto: Getty)

Y siguió con las razones por las que se dan los goles agónicos desde su óptica: “Va de la mano de que desgastamos bastante, sostenemos un ritmo alto. Me parece que hoy era más difícil por cómo tuvimos que terminar, pero el equipo viene demostrando cosas buenas, cosas que vamos a tratar de seguir repitiendo”.

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Coudet palpitó la final del Torneo Apertura

“El empate nos sirve de mucho. Llegamos muy bien. Seguramente para muchos jóvenes sumar la experiencia en el Monumental es importante. A prepararnos de la mejor manera, a recuperar a los que han jugado hoy y a disfrutar un poco de tener la posibilidad de jugar la final del torneo argentino, que no es nada fácil”, explicó Chacho.

El grupo de River en la Copa Sudamericana

Qué necesita River para avanzar a octavos de final

Este jueves podría abrochar la primera posición de su grupo si es que Carabobo empata o pierde ante Blooming en Paraguay, donde hará de local el elenco boliviano por la situación que atraviesa su país.

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En caso de que los venezolanos obtengan una victoria, el Millonario se asegurará el primer puesto con una victoria o un empate ante Blooming en el Estadio Monumental el próximo miércoles. Además, independientemente de su resultado, lo hará si Carabobo deja puntos en el camino ante Bragantino.

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