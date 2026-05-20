Dibu Martínez alarmó a la Selección Argentina a días del Mundial, tras ser campeón con Aston Villa: “Hoy me rompí el dedo”

Después de 25 años, Aston Villa volvió a gritar campeón. La última vez había sido en la ya disuelta Copa Intertoto, pero ahora apabulló a Friburgo con una gran actuación de Emiliano Martínez y también de Emiliano Buendía, quienes están esperando el llamado de la Selección Argentina para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El Dibu es una fija en la delegación que conforma Lionel Scaloni, pero no así el ex Bayer Leverkusen, que a raíz de su gran rendimiento podría ganarse un lugar entre los veintiséis. Pero en medio de todo esto, el ex Arsenal y Getafe encendió las alarmas. Una vez que culminó el partido ante los alemanes, mientras brindaba declaraciones, en diálogo con ESPN declaró que sufrió una lesión en la previa.

Mientras hablaba de su familia, a quien le dedicaba el título de la Europa League, el campeón del mundo en Qatar 2022 alertó a todos los argentinos: “Me rompí el dedo en la entrada en calor”, exclamó. Y si bien quiso continuar con sus dichos para que la lesión pasara de largo, el periodista le repreguntó si era para preocuparse.

“Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Son caminos que hay que pasar”, manifestó el Dibu Martínez a la hora de aclarar su situación particular. Ahora, deberá realizarse estudios médicos para constatar lo que realmente ocurrió y conocer si deberá ser intervenido quirúrgicamente o llegará sin problemas a la cita mundialista.

"HOY ME ROMPÍ EL DEDO EN LA ENTRADA EN CALOR"



🚨 ¡ATENCIÓN LO QUE LE CONTÓ DIBU MARTÍNEZ A #ESPN: SE ROMPIÓ EL DEDO ANTES DE LA FINAL! 🚨



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Todos los títulos en la carrera de Dibu Martínez

En total, el arquero de 33 años tiene 11 festejos en su palmarés, teniendo en cuenta todas las camisetas que defendió como profesional. Como esta Europa League es su primera estrella con Aston Villa, los 10 restantes se reparten entre Arsenal y la Selección Argentina.

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En la Albiceleste fue un pilar en el ciclo de Lionel Scaloni, que pelea por más conquistas. Las Copas América de 2021 y 2024, el Mundial 2022 y la Finalissima de 2022 son las estrellas para las que aportó el bonaerense.

Aunque en los Gunners no gozó siempre de un lugar en el primer equipo, fue parte de 6 planteles campeones: 3 FA Cup (2015, 2017 y 2020) y 3 Community Shield (2015, 2016 y 2021).

Dibu Martínez celebra la obtención de la Copa América. (Daniel Jayo/Getty Images)

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