River 0-1 Bragantino EN VIVO y ONLINE vía DSports y DGO por la Copa Sudamericana 2026: gol de Vinicius

Por la Fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, River Plate y Red Bull Bragantino se ven las caras este miércoles en el Estadio Monumental. Desde las 21.30, el encuentro contará con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y se podrá sintonizar a través de DSports y su plataforma DGO.
A 4 días de la final del Torneo Apertura, en la que el Millonario se disputará el título con Belgrano, Eduardo Coudet optó por concentrar a los suplentes. De todas formas, los de Núñez pueden asegurar su clasificación directa a octavos de final con una victoria.