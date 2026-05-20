River 0-1 Bragantino EN VIVO y ONLINE vía DSports y DGO por la Copa Sudamericana 2026: gol de Vinicius

Con gol de Lucas Martínez Quarta en el tercer minuto de adición, el Millonario se llevó un triunfo por la mínima en su visita al elenco brasileño.

Paulo Díaz, Kevin Castaño y Giuliano Galoppo, los jugadores chiflados por los hinchas de River en la previa al partido ante Bragantino en el Más Monumental por la CONMEBOL #Sudamericana . ¿Qué te parece? pic.twitter.com/IigV6gO92Z

Durante el anuncio de las formaciones, Paulo Díaz, Kevin Castaño y Giuliano Galoppo recibieron chiflidos por parte de los hinchas de River.

El colombiano lo vio adelantado a Cleiton y buscó con un disparo de 60 metros. Se fue desviado.

El duelo se frena por unos minutos para cumplir con el protocolo de CONMEBOL.

El delantero llegó a conectar de cabeza un centro en el área, pero se le fue por arriba del travesaño. Todo sigue 0-0 en Núñez.

¡GOL DE BRAGANTINO EN EL MONUMENTAL! Centro de Pitta para que Vinicius empuje de cabeza. El equipo brasileño le gana 1-0 a River en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS . pic.twitter.com/i9xqn0LsFm

La visita grita el primero de la noche. Vinicius, de cabeza en el segundo palo, aprovechó un gran centro de tres dedos de Pitta.

Con suplentes, el elenco de Chacho Coudet busca la clasificación directa a los octavos de final ante su público.

Por la Fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, River Plate y Red Bull Bragantino se ven las caras este miércoles en el Estadio Monumental. Desde las 21.30, el encuentro contará con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y se podrá sintonizar a través de DSports y su plataforma DGO.

A 4 días de la final del Torneo Apertura, en la que el Millonario se disputará el título con Belgrano, Eduardo Coudet optó por concentrar a los suplentes. De todas formas, los de Núñez pueden asegurar su clasificación directa a octavos de final con una victoria.