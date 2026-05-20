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AGENDA DEPORTIVA
COPA SUDAMERICANA

River 0-1 Bragantino EN VIVO y ONLINE vía DSports y DGO por la Copa Sudamericana 2026: gol de Vinicius

Con suplentes, el elenco de Chacho Coudet busca la clasificación directa a los octavos de final ante su público.

37' PT: Lo tuvo Salas

El delantero de River anticipó en el área, quedó frente al arco vacío, pero cabeceó ancho.

35' PT: ¡GOL DE BRAGANTINO!

La visita grita el primero de la noche. Vinicius, de cabeza en el segundo palo, aprovechó un gran centro de tres dedos de Pitta.

29' PT: Se lo perdió Subiabre

El delantero llegó a conectar de cabeza un centro en el área, pero se le fue por arriba del travesaño. Todo sigue 0-0 en Núñez.

22' PT: Pausa de rehidratación

El duelo se frena por unos minutos para cumplir con el protocolo de CONMEBOL.

8' PT: Juanfer Quintero sorprendió de mitad de cancha

El colombiano lo vio adelantado a Cleiton y buscó con un disparo de 60 metros. Se fue desviado.

Los 3 jugadores silbados en la previa

Durante el anuncio de las formaciones, Paulo Díaz, Kevin Castaño y Giuliano Galoppo recibieron chiflidos por parte de los hinchas de River.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Rueda la pelota en el Monumental. River y Bragantino ya se disputan los tres puntos.

¡Salen los equipos a la cancha!

Con equipo alternativo, River está a punto de enfrentar a Bragantino.

Cómo salió Bragantino vs. River en la primera rueda

Con gol de Lucas Martínez Quarta en el tercer minuto de adición, el Millonario se llevó un triunfo por la mínima en su visita al elenco brasileño.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE BRAGANTINO

Cleiton; Agustín Sant'Anna, Alix Vinicius, Pedro Henrique, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Eric Ramires; José Herrera, Lucas Barbosa, Henry Mosquera; e Isidro Pitta.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE RIVER

Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Maxi Meza; Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas e Ian Subiabre.

Así está el grupo de River

Los árbitros del partido

  • Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
  • Asistente 1: Nicolas Taran (URU)
  • Asistente 2: Carlos Barreiro (URU)
  • Cuarto árbitro: Alberto Feres (URU)
  • VAR: Christian Ferreyra (URU)
  • AVAR: Diego Dunajec (URU)

Los convocados para River vs. Bragantino

La posible formación de River

Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Giuliani Galoppo, Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juanfer Quintero; Ian Subiabre y Maximliano Salas.

Hora y TV

El duelo comenzará a las 21.30 y contará con transmisión de DSports y DGO.

¡Bienvenidos!

Esta noche River y Bragantino se enfrentan en el Estadio Monumental por la Copa Sudamericana.

River recibe a Bragantino.
© GettyRiver recibe a Bragantino.

Por la Fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, River Plate y Red Bull Bragantino se ven las caras este miércoles en el Estadio Monumental. Desde las 21.30, el encuentro contará con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y se podrá sintonizar a través de DSports y su plataforma DGO.

A 4 días de la final del Torneo Apertura, en la que el Millonario se disputará el título con Belgrano, Eduardo Coudet optó por concentrar a los suplentes. De todas formas, los de Núñez pueden asegurar su clasificación directa a octavos de final con una victoria.

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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