Gustavo Costas llamó a Giuliano Galoppo para llevarlo de River a Racing en el próximo mercado de pases

El entrenador de la Academia quiere contar con el volante luego del parate por el Mundial. Esta noche, volvió a ser silbado en el Monumental.

Pase lo que pase en la final del Torneo Apertura 2026, en River se esperan salidas en el próximo mercado de pases y Gustavo Costas quiere que Giuliano Galoppo sea una de ellas. Racing está interesado en el mediocampista, que hoy está relegado en la consideración de Eduardo Coudet.

Según pudo saber Bolavip, el entrenador de la Academia llamó recientemente al volante del Millonario, con el objetivo de comunicarle su deseo de contar con él después del Mundial 2026. Hasta el momento, no hubo contactos formales entre los clubes para negociar.

A pesar de la levantada del equipo del Chacho, Galoppo sigue siendo reprobado por los hinchas de River. Sin ir más lejos, este miércoles ante Red Bull Bragantino, fue uno de los tres futbolistas silbados por el público en el Monumental, junto con Paulo Díaz y Kevin Castaño.

En lo que va del semestre, Galoppo 15 presencias oficiales con la camiseta de River y su saldo es de 1 gol y 0 asistencias. Además, solo recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado. Contabilizando todo su ciclo, el volante tiene 8 anotaciones en 49 presentaciones con la banda roja.

El contrato de Giuliano Galoppo y su cláusula de salida

Galoppo llegó a River en enero de 2025, a préstamo desde San Pablo. A fin de año, el Millonario compró el 50% de la ficha del jugador luego de una negociación con el club brasileño, que incluyó porcentajes de los pases de Enzo Díaz y Gonzalo Tapia.

A comienzos de 2026, el jugador de 26 años firmó un nuevo contrato con la institución de Núñez. Su vínculo es hasta el 31 de diciembre de 2028 e incluye una cláusula de rescisión de 12 millones de dólares.

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El último traspaso entre River y Racing

La última vez que River y Racing protagonizaron un traspaso entre sí fue la compra de Maximiliano Salas, que pasó de Avellaneda a Núñez. Ese movimiento dio que hablar, ya que el Millonario ejecutó la cláusula de salida de 8 millones de euros, rompiendo el “pacto” que existía entre clubes argentinos.

Esa venta le costó al delantero la reprobación de todo el Mundo Racing. De hecho, en los ultimos enfrentamientos entre los dos equipos, el zurdo fue silbado por la gente.

En síntesis

Giuliano Galoppo a Racing: Gustavo Costas lo llamó para sumarlo tras el Mundial 2026.

Gustavo Costas lo llamó para sumarlo tras el Mundial 2026. Cláusula de $12 millones: Giuliano Galoppo renovó contrato con River hasta diciembre de 2028.

Giuliano Galoppo renovó contrato con River hasta diciembre de 2028. 1 gol este semestre: Giuliano Galoppo acumula 8 anotaciones en 49 partidos oficiales.