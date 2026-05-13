Guía del Mundial 2026: formato, grupos, fechas, cómo verlo en Argentina y transmisión en vivo

La Copa del Mundo 2026 es, sin discusión, la edición más ambiciosa de la historia. Por primera vez participarán 48 selecciones, se disputarán 104 partidos y el torneo se repartirá entre tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.
El certamen se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio a lo largo de 39 días, con 16 ciudades sede distribuidas en el continente americano. El partido inaugural será el jueves 11 de junio entre México y Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México.
El nuevo formato: así funciona el torneo
El Mundial 2026 estrena un esquema inédito que cambia las reglas del juego respecto a Qatar 2022.
- 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos
- Clasifican a la siguiente fase: los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros
- Se incorporan los dieciseisavos de final, una ronda eliminatoria nueva
- Los equipos que lleguen a la final habrán disputado 8 partidos, uno más que en ediciones anteriores
- El total de rondas: grupos → dieciseisavos → octavos → cuartos → semis → final
Este formato amplía las posibilidades de clasificación y promete más sorpresas en la fase inicial.
Calendario de fechas clave
|Fase
|Fechas
|Fase de grupos
|11 al 27 de junio
|Dieciseisavos de final
|28 de junio al 3 de julio
|Octavos de final
|4 al 7 de julio
|Cuartos de final
|9 al 11 de julio
|Semifinales
|14 y 15 de julio
|Tercer puesto
|18 de julio (Miami)
|Gran Final
|19 de julio (Nueva York/Nueva Jersey)
La final se jugará en el MetLife Stadium, con capacidad para más de 82.000 espectadores.
Argentina en el Mundial: Grupo J y fixture completo
La Selección argentina, campeona del mundo, integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Todos sus partidos de fase de grupos se disputarán en suelo estadounidense.
Fixture de Argentina en la fase de grupos:
- Martes 16 de junio — 22:00 hs (Arg): Argentina vs. Argelia · Arrowhead Stadium, Kansas City.
- Lunes 22 de junio — 14:00 hs (Arg): Argentina vs. Austria · AT&T Stadium, Dallas.
- Sábado 27 de junio — 23:00 hs (Arg): Argentina vs. Jordania · AT&T Stadium, Dallas.
Argelia llega como el rival más complicado del grupo, con figuras en las principales ligas europeas. Austria, con su generación de jugadores en la Bundesliga y la Premier League, puede generar sorpresas. Jordania es el rival más accesible y debuta en una Copa del Mundo.
Todos los grupos del Mundial 2026
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- República Checa
Grupo B
- Canadá
- Bosnia y Herzegovina
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Irak
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- RD Congo
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
Cómo sigue Argentina si clasifica
Si Argentina termina primera del Grupo J, jugará en los dieciseisavos ante el segundo del Grupo H, el 3 de julio en Miami. Si termina segunda, el cruce será el 2 de julio en Los Ángeles.
Las semifinales se disputarán el 14 de julio en Dallas (AT&T Stadium) y el 15 de julio en Atlanta (Mercedes-Benz Stadium). La gran final, el 19 de julio, se jugará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.
Transmisión en vivo: dónde ver el Mundial en Argentina
Los derechos de transmisión del Mundial 2026 en Argentina quedaron distribuidos entre varios canales y plataformas.
TV abierta y cable:
- TV Pública — transmitirá todos los partidos de la Selección argentina en señal abierta.
- Radio Nacional — cobertura radial de todos los partidos del equipo nacional.
- DirecTV Sports — cobertura completa del torneo por señal satelital.
- ESPN y Disney+ — 30 partidos (22 de la fase de grupos, dos de la ronda de 32, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final).
Plataformas digitales:
- FIFA+ — streaming gratuito de partidos seleccionados.
- Plataformas digitales de RTA (TV Pública y Radio Nacional) — todos los partidos de Argentina sin costo.
- Paramount+ — cobertura completa del torneo por convenio con DirecTV.
- DGo — cobertura completa del torneo al ser la plataforma de streaming de DirecTV.
El Gobierno confirmó que los costos de transmisión de TV Pública y Radio Nacional serán cubiertos con ingresos publicitarios, sin afectar fondos públicos.
El dato histórico que persigue Argentina
Solo dos selecciones en la historia lograron ganar Mundiales consecutivos: Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962). Si la Selección repite el título en 2026, se convertirá en el tercer equipo de la historia en lograrlo y en el primero en más de 60 años. La motivación histórica está servida.