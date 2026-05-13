Guía del Mundial 2026: formato, grupos, fechas, cómo verlo en Argentina y transmisión en vivo

El torneo más grande de la historia del fútbol arranca el 11 de junio en Norteamérica. Argentina llega como campeona vigente y debutará el 16 de junio ante Argelia. Todo lo que tenés que saber antes de que empiece la fiesta.

La Copa del Mundo 2026 es, sin discusión, la edición más ambiciosa de la historia. Por primera vez participarán 48 selecciones, se disputarán 104 partidos y el torneo se repartirá entre tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

El certamen se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio a lo largo de 39 días, con 16 ciudades sede distribuidas en el continente americano. El partido inaugural será el jueves 11 de junio entre México y Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México.

El nuevo formato: así funciona el torneo

El Mundial 2026 estrena un esquema inédito que cambia las reglas del juego respecto a Qatar 2022.

48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos

divididas en Clasifican a la siguiente fase: los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros

más los Se incorporan los dieciseisavos de final , una ronda eliminatoria nueva

, una ronda eliminatoria nueva Los equipos que lleguen a la final habrán disputado 8 partidos , uno más que en ediciones anteriores

, uno más que en ediciones anteriores El total de rondas: grupos → dieciseisavos → octavos → cuartos → semis → final

Este formato amplía las posibilidades de clasificación y promete más sorpresas en la fase inicial.

Calendario de fechas clave

Fase Fechas Fase de grupos 11 al 27 de junio Dieciseisavos de final 28 de junio al 3 de julio Octavos de final 4 al 7 de julio Cuartos de final 9 al 11 de julio Semifinales 14 y 15 de julio Tercer puesto 18 de julio (Miami) Gran Final 19 de julio (Nueva York/Nueva Jersey)

La final se jugará en el MetLife Stadium, con capacidad para más de 82.000 espectadores.

Argentina en el Mundial: Grupo J y fixture completo

La Selección argentina, campeona del mundo, integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Todos sus partidos de fase de grupos se disputarán en suelo estadounidense.

Fixture de Argentina en la fase de grupos:

Martes 16 de junio — 22:00 hs (Arg): Argentina vs. Argelia · Arrowhead Stadium, Kansas City.

Argentina vs. Argelia · Arrowhead Stadium, Kansas City. Lunes 22 de junio — 14:00 hs (Arg): Argentina vs. Austria · AT&T Stadium, Dallas.

Argentina vs. Austria · AT&T Stadium, Dallas. Sábado 27 de junio — 23:00 hs (Arg): Argentina vs. Jordania · AT&T Stadium, Dallas.

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Argelia llega como el rival más complicado del grupo, con figuras en las principales ligas europeas. Austria, con su generación de jugadores en la Bundesliga y la Premier League, puede generar sorpresas. Jordania es el rival más accesible y debuta en una Copa del Mundo.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa

Grupo B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Qatar

Suiza

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Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

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Grupo F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

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Grupo I

Francia

Senegal

Irak

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

RD Congo

Uzbekistán

Colombia

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Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Cómo sigue Argentina si clasifica

Si Argentina termina primera del Grupo J, jugará en los dieciseisavos ante el segundo del Grupo H, el 3 de julio en Miami. Si termina segunda, el cruce será el 2 de julio en Los Ángeles.

Las semifinales se disputarán el 14 de julio en Dallas (AT&T Stadium) y el 15 de julio en Atlanta (Mercedes-Benz Stadium). La gran final, el 19 de julio, se jugará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

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Transmisión en vivo: dónde ver el Mundial en Argentina

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 en Argentina quedaron distribuidos entre varios canales y plataformas.

TV abierta y cable:

TV Pública — transmitirá todos los partidos de la Selección argentina en señal abierta.

— transmitirá todos los partidos de la Selección argentina en señal abierta. Radio Nacional — cobertura radial de todos los partidos del equipo nacional.

— cobertura radial de todos los partidos del equipo nacional. DirecTV Sports — cobertura completa del torneo por señal satelital.

— cobertura completa del torneo por señal satelital. ESPN y Disney+ — 30 partidos (22 de la fase de grupos, dos de la ronda de 32, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final).

Plataformas digitales:

FIFA+ — streaming gratuito de partidos seleccionados.

— streaming gratuito de partidos seleccionados. Plataformas digitales de RTA (TV Pública y Radio Nacional) — todos los partidos de Argentina sin costo.

(TV Pública y Radio Nacional) — todos los partidos de Argentina sin costo. Paramount+ — cobertura completa del torneo por convenio con DirecTV.

— cobertura completa del torneo por convenio con DirecTV. DGo — cobertura completa del torneo al ser la plataforma de streaming de DirecTV.

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El Gobierno confirmó que los costos de transmisión de TV Pública y Radio Nacional serán cubiertos con ingresos publicitarios, sin afectar fondos públicos.

El dato histórico que persigue Argentina

Solo dos selecciones en la historia lograron ganar Mundiales consecutivos: Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962). Si la Selección repite el título en 2026, se convertirá en el tercer equipo de la historia en lograrlo y en el primero en más de 60 años. La motivación histórica está servida.