Con 13 años, emigró a Italia con documentos falsos: Amad Diallo, la figura de Costa de Marfil en el Mundial

Fue víctima de una red de trata de personas, se convirtió en profesional en Atalanta y ahora es titular en Manchester United.

Amad Diallo es una de las principales figuras de la Selección de Costa de Marfil, pero poco se conoce su vida personal. El futbolista que se prepara para dar la sorpresa en la Copa del Mundo 2026, en la que comparte el grupo con Ecuador, Alemania y Curazao, fue víctima de una red de tráfico de personas durante su infancia, pero logró superar la adversidad y convertirse en una estrella.

Del lado externo de la línea de cal, el habilidoso es un musulmán devoto, que durante el mes del Ramadán practica el ayuno estricto. A su vez, habla tres idiomas con fluidez: italiano, francés e inglés. Como cualquier jugador que luego se convierte en profesional, tiene ídolos. En su caso, considera a Didier Drogba y a Lionel Messi como sus máximos ídolos sobre el campo de juego.

Amad Diallo, figura de la Selección de Costa de Marfil. (Getty Images)

En 2021, Manchester United le pagó 28 millones de euros a Atalanta por sus servicios y luego solo tuvo una cesión en Sunderland, pero ahora es una pieza clave en el gigante británico. El crack africano de 23 años acumula un total de 18 partidos con la Selección de Costa de Marfil y en ese corto lapso ya convirtió 5 goles. Y ahora, ante un escenario mayor, quiere dar la sorpresa en el Mundial.

La dura historia de vida de Amad Diallo

Nacido el 11 de julio de 2002 en Adjamé, una de las localidades más pobladas y pobres de Abidjan, comenzó su camino en el fútbol a los ocho años en un club local llamado Leader Foot, donde sorprendió a su entrenador Hamed Mamadou Traoré. Sin embargo, en 2015 y con apenas 13 años, se mudó a Italia junto a su supuesta familia y con una identidad falsa, aunque él no lo supiera.

Amad Diallo, futbolista de Manchester United. (Getty Images)

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Cuando Amat llegó a Europa, los documentos indicaban que sus padres eran su director técnico y Marina Edwige Carine Teher, una desconocida para él. Como si eso no fuera suficiente, Hamed Junior Traoré era su ‘hermano’, hoy futbolista de Olympique de Marsella, pese a que se trataba de otro niño que integró la red de trata. Años más tarde se comprobó que no había vínculo sanguíneo.

Ya en 2017, las autoridades italianas abrieron una investigación en la Operación Bebé Elefante, que llevó a la detención de Giovanni Damiano Drago, en la que el supuesto agente de fútbol brindó información sobre el caso a cambio de un trato. Luego se reveló que al menos cinco menores ingresaron a Europa clandestinamente, donde entre ellos se encontraba Amad Diallo.

Amad Diallo, en su etapa en Atalanta. (Getty Images)

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Una vez cumplida la mayoría de edad, Amad se quitó el apellido Traore cuando cumplió 18 años, para dar por finalizada esa dura etapa de su vida. Por otro lado, la realidad marca que el nombre de sus verdaderos padres sigue siendo un misterio. Sin embargo, pese al revuelo, el futbolista marfileño nunca habló públicamente de su arribo al Viejo Continente ni de su familia real.

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