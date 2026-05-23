A 19 días del Mundial, Río Ferdinand analizó la polémica lista de la Selección de Inglaterra: “El fútbol no funciona así”

Thomas Tuchel marginó a grandes estrellas como Cole Palmer, Phil Foden y Alexander-Arnold y desató un debate sin fin.

En las últimas horas, Thomas Tuchel reveló la lista de convocados de la Selección de Inglaterra de cara a la participación en la Copa del Mundo 2026. Fiel a su estilo tan característico, poco le importó y dejó afuera a grandes figuras, lo que significó una verdadera polémica en el ambiente del fútbol. Y ahora, Rio Ferdinand rompió el silencio y analizó la nómina en cuestión.

Lo cierto es que el entrenador marginó a Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Morgan Gibbs-White y Myles Lewis-Skelly, entre otros. En ese sentido, como principal argumento, sentenció: “No es necesario convocar al mejor y más talentoso jugador: es llevar al mejor equipo. Elegimos un equipo equilibrado. Los equipos ganan campeonatos“.

Thomas Tuchel, entrenador de la Selección de Inglaterra. (Getty Images)

Sin titubear, Ferdinand manifestó: “Esto es una gestión genial de Tuchel… o el comienzo del caos absoluto“. Luego de deslizar esa frase más que contundente, el ex capitán de la Selección también manifestó: “Si Inglaterra pierde un partido en el Mundial, las redes sociales se van a convertir en una zona de guerra. Van a gritar: ‘¿Cómo dejaste a nuestro jugador en casa?'”.

Pocos segundos más tarde, el ex zaguero central continuó su relato. “Algunos aficionados creen de verdad que su jugador estrella merece un puesto en el Mundial automáticamente solo por la camiseta que lleva puesta“, expresó contra las hinchadas de los clubes de la Premier League. “Pero el fútbol no funciona así“, arremetió el histórico de Manchester United.

Rio Ferdinand, ex capitán de la Selección de Inglaterra. (Getty Images)

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No conforme con eso, redobló la apuesta y sostuvo: “Muchos de estos jugadores de renombre han estado absolutamente decepcionantes esta temporada“. Y como no podía ser de otra manera, fue por más. “Forma pobre, sin consistencia, desapareciendo en los partidos grandes, y aun así la gente espera que Tuchel los elija solo por su reputación”, añadió inmediatamente después.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex defensor amplió su discurso al respecto. “Tuchel básicamente miró a algunas de estas estrellas y dijo: ‘No me importa lo famosos que sean, sus actuaciones no son suficientes’“, soltó Ferdinand al enaltecer el fuerte carácter del entrenador de Inglaterra. Por último, también agregó: “Eso requiere un coraje serio“.

Rio Ferdinand, ex defensor de la Selección de Inglaterra. (Getty Images)

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La lista de Inglaterra para el Mundial 2026

ARQUEROS : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).

: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City). DEFENSORES : Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham Hotspur).

: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham Hotspur). VOLANTES : Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United).

: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United). DELANTEROS: Harry Kane (Bayern Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Eberechi Eze (Arsenal).

El fixture de Inglaterra en el Mundial 2026