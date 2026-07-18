Todos los Mundiales ganados por Argentina en la historia y todas las finales que disputó

La Albiceleste es una de las selecciones con más participaciones en el partido por el título. Cuáles ganó y cuáles perdió.

La Selección Argentina jugará este domingo su séptima final de Copa del Mundo. El historial albiceleste en esta instancia está equilibrado entre alegrías y frustraciones, más allá de que el último antecedente terminó siendo positivo para los de Lionel Scaloni.

Son tres estrellas las que la Asociación del Fútbol Argentino porta en su escudo y buscará que sean cuatro. A continuación, repasá cuándo y cómo consiguió las que lleva actualmente y cuáles fueron las tres que se le escaparon.

Las finales de Mundial que ganó Argentina

Argentina 1978

Tuvieron que pasar 48 años para que la Selección volviera a tener la oportunidad de coronarse. En un contexto social complejo y con la localía a su favor, el equipo dirigido por César Luis Menotti fue protagonista del torneo con figuras como Ubaldo Fillol, Daniel Passarella y Mario Alberto Kempes.

La gran final fue en el Estadio Monumental ante Países Bajos. Kempes abrió el marcador, pero los europeos empataron cerca del final y mandaron el partido al suplementario. En la prórroga, el propio Matador y Daniel Bertoni sellaron el 3-1 definitivo que desató el primer grito de campeón del mundo en el país.

México 1986

La edición de México 1986 fue el escenario de una de las actuaciones individuales más importantes de la historia de los Mundiales. Con Carlos Salvador Bilardo en el banco de suplentes y Diego Armando Maradona en su mejor versión, la Albiceleste llegó a su tercera final para medirse frente a Alemania Federal en el Estadio Azteca.

Argentina dominaba el trámite con comodidad gracias a los tantos de José Luis “Tata” Brown y Jorge Valdano, pero los alemanes reaccionaron con dos ráfagas e igualaron el encuentro 2-2. A pocos minutos del final, una habilitación genial de Diego dejó a Jorge Burruchaga mano a mano para marcar el 3-2 definitivo, bordando la inolvidable segunda estrella.

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Qatar 2022

La obtención de la tercera estrella llegó 36 años después. En 2022, el equipo de Lionel Scaloni chocó con la vigente campeona Francia y la pasó por arriba durante 80 minutos con goles de Leo y Ángel Di María. Sin embargo, una ráfaga de Kylian Mbappé estiró el partido al suplementario.

El drama continuó en la prórroga con un gol más de Messi y otro de Mbappé para sellar un infartante 3-3. En la tanda de penales, la figura de Emiliano Martínez y la precisión de los pateadores argentinos decretaron el triunfo por 4-2, consagrando a Messi con el único título que le faltaba.

Las otras finales de Mundial que jugó Argentina

Uruguay 1930

La primera Copa del Mundo de la historia tuvo a la Argentina como uno de sus grandes animadores. Tras una campaña sólida en la que goleó a Estados Unidos en semifinales, la Selección se midió ante el anfitrión, Uruguay, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo.

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Aquel encuentro quedó grabado por la particularidad de que se jugó un tiempo con la pelota de cada país. Argentina se fue al descanso ganando 2-1 con goles de Carlos Peucelle y Guillermo Stábile, pero en el complemento los locales lo dieron vuelta para terminar llevándose la final por 4-2. En 2030, se celebrará el centenario del certamen.

Italia 1990

Cuatro años más tarde de la gloria en México, el destino volvió a cruzar a los mismos protagonistas en el Estadio Olímpico de Roma. Una Argentina diezmada por lesiones, suspensiones y con un Maradona arrastrando un tobillo destrozado, alcanzó la final con un Sergio Goycochea determinante en los penales.

La ilusión del equipo de Bilardo se derrumbó a los 40 minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro Edgardo Codesal sancionó un polémico penal que Andreas Brehme cambió por gol.

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Brasil 2014

La sequía de finales se prolongó por 24 años hasta Brasil 2014, con un Lionel Messi consagrado como el mejor jugador del planeta y llevando la cinta de capitán. Argentina fue de menor a mayor y volvió a encontrarse en la final con Alemania, que venía de propinarle una goleada histórica al combinado local.

En el mítico Maracaná, los de Alejandro Sabella jugaron su mejor partido y tuvieron chances paraponerse en ventaja. Tras el 0-0 en los 90′, todo se fue al alargue, donde un gol de Mario Götze sentenció el 1-0 que postergó el gran sueño de Leo y toda una generación.