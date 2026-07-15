Ibrahimovic: “En Inglaterra ya vieron la Mano de Dios y hoy verán la zurda”

El sueco le tiró buena onda a Lionel Messi en la antesala del duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial.

Las expectativas son máximas, la Selección Argentina se mide ante Inglaterra en Atlanta por la segunda semifinal del Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni siguen en búsqueda del bicampeonato, mientras que los comandados por Thomas Tuchel buscan su segunda estrella, luego de la obtenida de manera polémica en 1966 cuando fueron anfitriones.

El duelo entre Argentina e Inglaterra no solamente es un partido de fútbol, pese a que Lionel Scaloni haya declarado eso. El pasado está más presente que nunca, la Guerra de Malvinas todavía es una herida que no cerró, los goles de Maradona en el 86 también están presentes, por lo que se juega mucho más que el pase a la final.

Quien también lo entiende así es Zlatan Ibrahimovic, que trabaja para Fox Sports en la cobertura de este Mundial. El sueco le tiró buena onda a Lionel Messi en la antesala de la semifinales y recordó a Diego Armando Maradona. Mientras dialogaba con Thierry Henry, el ex atacante afirmó: “Inglaterra ya conoce la Mano de Dios y ahora verán la zuda de Dios”, un claro guiño a la Pulga, de quien fue compañero en Barcelona.

“EN INGLATERRA YA VIERON LA MANO DE DIOS, AHORA VAN A VER LA ZURDA DE DIOS”.



Ufff, Zlatan Ibrahimović. 😮‍💨 pic.twitter.com/5K7vYG2lFR — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2026

El partido del 86, más presente que nunca

Por el Mundial 1986, Argentina e Inglaterra se vieron las caras en cuartos de final. El Estadio Azteca fue el escenario del encuentro que fue protagonista de serios incidentes entre los barras argentinos y los hoolingans ingleses. Por aquel entonces, la Guerra de Malvinas estaba muy presente ya que había sucedido apenas cuatro años atrás.

Aquella jornada fue memorable para los argentinos en general, pero para Diego Armando Maradona en particular. Pelusa abrió el marcador con un gol histórico, que se denominó la Mano de Dios, mientras que minutos más tarde hizo el tanto más increíble de la historia de los Mundiales al apilar a medio equipo inglés antes de definir de gran manera con el arco a su merced.

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