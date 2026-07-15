Ibrahimović se rindió ante Messi: “Dije que íbamos a ver el pie izquierdo de Dios, terminamos viendo su pie derecho”

Zlatan Ibrahimović valoró el partido de Messi, que fue elegido el mejor de la semifinal, con sus dos asistencias para el triunfo argentino.

La Selección Argentina es finalista del Mundial 2026. Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, producto de dos asistencias de Lionel Messi, le dio vuelta el partido a Inglaterra y ganó el partido. Un partido que quedará para la posteridad, y con actuaciones para el recuerdo.

Puede que el partido de Messi no haya sido el de Maradona en el ’86, pero sus dos asistencias, la segunda desbordando como si tuviera 20 años y tirando un centro perfecto con derecha, su “pierna mala”, lo siguen consolidando como el gran líder de la mejor Selección Argentina de la historia.

Messi repartió dos asistencias en la semifinal del mundo. (Getty)

Y Zlatan Ibrahimović no pudo más que rendirse ante Messi en su comentario postpartido para Fox: “Dije ayer que íbamos a ver el pie izquierdo de Dios, terminamos viendo su pie derecho“, expresó mientras se repetía la jugada del segundo gol argentino. Con ello, ahora es el máximo goleador de la Copa del Mundo y está a una asistencia de subirse también a la cima de esa tabla.

¡¡¡LAUTORO!!! ¡¡¡GOLAZO AGÓNICO DE CABEZA DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!!



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“Mira la celebración del gol, todos van a buscarlo a Messi, hasta Lautaro Martínez va a buscar a Messi, porque saben quién es el hombre que hace la diferencia. Es un hermoso momento, ver lo que significa para él, emocional“, agregó, repasando el festejo argentino.

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Argentina celebró el triunfo y la clasificación a la final. (Getty)

El partido de Messi vs. Inglaterra

Minutos jugados : 90

: 90 Tiros totales : 1

: 1 Asistencias : 2

: 2 Ocasiones claras creadas : 2

: 2 Pases clave : 4

: 4 Pases : 43/54

: 43/54 Regates : 9/11

: 9/11 Faltas recibidas: 2

Máximos goleadores del Mundial 2026

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Máximos asistentes del Mundial 2026