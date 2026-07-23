La espectacular renovación del Arrowhead Stadium, sede de dos partidos de la Selección Argentina en el Mundial

El recinto de Kansas sufrirá drásticas modificaciones tras las obras que se llevarán a cabo en los próximos años.

El Arrowhead Stadium fue una de las sedes seleccionadas por la FIFA para albergar partidos correspondientes a la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, luego de ser el recinto elegido en reiteradas ocasiones, oficialmente anunciaron que será renovado y se llevará a cabo una obra revolucionaria que marcará un antes y un después.

Cabe recordar que allí jugó dos veces la Selección Argentina durante este Mundial que acaba de terminar. En primera instancia, disputó el debut frente a Argelia en la fase de grupos y luego ante Suiza por los cuartos de final, ambos encuentros en victorias albicelestes. Pese a eso, sufrirá drásticas modificaciones de forma inmediata.

Lionel Messi en el Arrowhead Stadium durante el Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que el Arrowhead Stadium mejorará sus instalaciones. Luego de ser parte de la Copa del Mundo, la casa de los Kansas City Chiefs anunció que empezará las obras próximamente. Sin ir más lejos, se adelantaron en los plazos y revelaron que la inauguración será en 2031, siempre y cuando se cumplan los tiempos de trabajos en el recinto.

Según revelaron en la plataforma oficial, será un estadio de última generación de 3 mil millones de dólares. Como si eso no fuera suficiente, también tendrá un techo completamente cerrado con paneles de ETFE translúcidos. No conforme con estas nuevas incorporaciones, además tendrá más de 20.000 plazas de estacionamientos para los fanáticos.

Arrowhead Stadium, recinto de Kansas, Estados Unidos.

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En ese sentido, Clark Hunt, el presidente y director ejecutivo de los Chiefs, comunicó: “Estamos emocionados de mostrarle a la afición de los Chiefs un primer vistazo a nuestro nuevo hogar“. Además, manifestó: “Nuestro objetivo ha sido construir algo que mejore la experiencia del día del partido para cada aficionado. Este nuevo estadio logrará precisamente eso“.

Por otro lado, también expresó: “Tendrá capacidad para 70.000 aficionados, seguirá siendo el mejor lugar del mundo para hacer fiestas previas a los partidos y todo el edificio estará diseñado para soportar el ruido“. Y por último, añadió: “Es espectacular. Rinde homenaje al rico legado de esta franquicia al tiempo que marca un rumbo audaz para el futuro del Reino de los Chiefs“.

Arrowhead Stadium, recinto de Kansas, Estados Unidos.