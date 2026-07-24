El futuro inmediato de Franco Mastantuono parece estar cada vez más lejos del Real Madrid. Después de que José Mourinho le comunicara que no será prioridad para la próxima temporada, el club español comenzó a buscarle un destino donde pueda sumar continuidad sin perder el control sobre una de las mayores apuestas de su proyecto. En ese escenario, desde Europa sostienen que la Fiorentina apareció como el nuevo equipo interesado en quedarse con el argentino, que ya concentra la atención de varios clubes europeos.

La intención del conjunto italiano es incorporar un futbolista con desequilibrio y capacidad para potenciar el frente de ataque. Y el perfil de Mastantuono encaja con esa búsqueda. Por eso, en las últimas horas comenzaron los sondeos para conocer las condiciones de una posible cesión, en una operación que dependerá, en gran parte, de los requisitos impuestos por el Real Madrid.

Desde la dirigencia merengue tienen una postura clara: solo aceptarán una salida a préstamo, sin opción de compra y con la garantía de que el futbolista tendrá una cantidad importante de minutos durante la temporada. El objetivo es que el mediocampista pueda completar su proceso de adaptación al fútbol europeo y regresar a Madrid con mayor rodaje, sin resignar su proyección a largo plazo.

En ese sentido, la Fiorentina reúne varias de las condiciones que busca el club español. Además, Mastantuono posee ciudadanía italiana, por lo que no ocuparía plaza de extracomunitario en la Serie A, un aspecto muy valorado por los clubes del Calcio.

Mastantuono define su futuro.

De todos modos, la Viola no corre sola. En las últimas semanas también aparecieron otros interesados como Fulham, Villarreal e incluso River, que mantiene la ilusión de repatriarlo si surgiera una oportunidad.

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La necesidad del Madrid por encontrarle un nuevo destino también responde a su primera temporada en España. Si bien generó grandes expectativas tras su llegada, con el correr del tiempo perdió terreno y nunca logró consolidarse como una pieza fija. En total disputó 35 partidos, 17 como titular, convirtió tres goles y no registró asistencias.

Mientras tanto, el argentino continúa entrenándose con el plantel del Real Madrid, aunque todo indica que su futuro se resolverá en las próximas semanas.