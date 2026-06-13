Javier Zanetti advirtió cómo le irá a Argentina en el Mundial: “Va a ser protagonista”

El Pupi disputó la Copa del Mundo en 1998 y 2022, además de ser el tercer jugador con más partidos en la Albiceleste.

Ya empezó la Copa del Mundo 2026 que paralizó a todo el ambiente y cada vez falta menos para el debut de la Selección Argentina, que busca defender la corona conseguida en Qatar 2022. En ese sentido, BOLAVIP habló con Javier Zanetti e hizo referencia a lo hecho por el combinado nacional en la última edición, donde conquistó la tercera estrella de su historia.

Cabe recordar que Pupi es el tercer jugador con más partidos en la Albiceleste (142), solo superado por Javier Mascherano y, obviamente, Lionel Messi. Además, disputó los Mundiales 1998 y 2002 teniendo un rol protagónico y, contra todo pronóstico, no fue incluido en la lista de convocados en 2006 ni 2010, a pesar de estar en uno de sus mejores momentos a lo largo de su carrera.

Javier Zanetti, ex futbolista de la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con BOLAVIP, el polifuncional hizo hincapié en la participación de Argentina en esta Copa del Mundo. “Ojalá que sea mejor que lo de Qatar, porque el primer partido lo perdimos“, deseó Zanetti ante el micrófono de este medio. “Pero bueno, capaz eso trajo suerte y después ganamos el Mundial“, deslizó irónicamente por la derrota con Arabia Saudita.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex defensor amplió su discurso al respecto. “Ojalá que sea un gran arranque“, manifestó el actual dirigente de Inter de Milán, club en el que jugó el grueso de su carrera. Por otro lado, no titubeó y dejó un dictamen. “No tengo dudas que Argentina va a ser protagonista en este Mundial“, sentenció el Pupi.

Por otro lado y después de analizar al equipo que comanda Lionel Scaloni, el ex capitán albiceleste habló de otros países sudamericanos. “Creo que Brasil, Colombia y Ecuador se han preparado muy bien para esta Copa del Mundo“, expresó en forma de análisis minucioso. No conforme con esa declaración, inmediatamente agregó: “Van a estar muy capacitados a la hora de jugar“.

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El fixture de Argentina en el Mundial 2026

Los convocados de Argentina para el Mundial 2026

ARQUEROS : Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid).

: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid). DEFENSORES : Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Otamendi (River), Cristian Romero (Tottenham), Marcos Senesi (Bournemouth – Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).

: Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Otamendi (River), Cristian Romero (Tottenham), Marcos Senesi (Bournemouth – Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo). VOLANTES : Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlético de Madrid).

: Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlético de Madrid). DELANTEROS: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter) y José López (Palmeiras).