Juanfer Quintero cruzó a un periodista argentino en pleno Mundial 2026: “Es hermoso hablar ahí sentado”

Desde la concentración de la Selección Colombia, el 10 de River apuntó contra un periodista que lo cuestionó en un programa de streaming.

En el medio de su participación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero se tomó un minuto para apuntar contra un periodista a través de las redes sociales. El jugador de River no se quedó callado luego de que lo catalogaran como un jugador “para un ratito”.

“Es un jugador que está para jugar un ratito, porque esa pegada no la podés tener todo el partido y además el físico no lo acompaña. Entonces a mí me sorprende cuando te dicen ‘no, es un jugador descomunal’. Es un jugador que en determinado momento del partido es importante”, expresó Leo Uranga en Picado TV.

Y continuó: “Coudet quiere eso para Quintero y Quintero no quiere eso para él. Y yo lo entiendo, porque obviamente está en el último tramo de su carrera y quiere jugar más tiempo. Es difícil que en un equipo grande de acá o de afuera Quintero sea titular“.

La respuesta del colombiano no tardó en llegar. “¡Todo un sabio esta figura! Es hermoso hablar ahí sentado. Eterno“, soltó el 10 en los comentarios. Por su parte, su ex compañero Hernán López Muñoz también lo respaldó: “La culpa es de los que les permiten hablar de fútbol”.

El Mundial de Juanfer Quintero

Juanfer Quintero fue al banco de suplentes en los tres partidos de la Selección Colombia durante el Mundial 2026 y tuvo acción en dos. Tras ver desde afuera el duelo con Uzbekistán, ingresó ante RD Congo y Portugal, disputando 32 y 14 minutos, respectivamente.

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El zurdo asistió a Daniel Muñoz en el gol que valió la victoria por 1 a 0 en el segundo compromiso de la fase de grupos. Se trata de la tercera participación para él en una Copa del Mundo tras haber estado tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022.

¿Cuándo se juega Colombia vs. Ghana?

Colombia y Ghana tendrán acción el próximo viernes 3 de julio a partir de las 22:30 (hora de Argentina), en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Kansas City y se podrá ver por la pantalla de DSPORTS.

Síntesis

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero disputó el Mundial 2026 y respondió a un periodista.

disputó el Mundial 2026 y respondió a un periodista. El periodista Leo Uranga criticó el físico de Quintero y lo llamó “jugador para un ratito”.

criticó el físico de Quintero y lo llamó “jugador para un ratito”. Quintero sumó 46 minutos jugados en dos partidos y una asistencia durante el Mundial 2026.