Por qué no juega Johan Manzambi en Suiza vs. Colombia por el Mundial 2026

Todos los detalles relacionados con la ausencia del talentoso delantero suizo en el duelo por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Este martes, en el marco de la finalización de los octavos de final del Mundial 2026, Suiza y Colombia se encuentran frente a frente con el BC Place Stadium de la ciudad de Vancouver, en Canadá, como testigo y como escenario. Se trata, lisa y llanamente, del último de los partidos correspondientes a esta instancia del campeonato.

En medio de ese panorama, un rato antes del comienzo del partido, se confirmaron las alineaciones de ambos combinados. En ese contexto, llamó la atención de propios y extraños la ausencia de Johan Manzambi. Se trata de una de las grandes figuras que presentó el seleccionado helvético en esta Copa del Mundo.

Por qué no juega Johan Manzambi

La ausencia de Johan Manzambi, delantero de 20 años de edad, en el trascendental partido entre Suiza y Colombia por los octavos de final del Mundial 2026, tiene que ver estrictamente con una cuestión de fuerza mayor. Es que el futbolista del Friburgo de Alemania presentó una complicación física en una de sus rodillas.

Las alineaciones de Suiza y Colombia