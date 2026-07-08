Jhon Arias de Colombia advierte a Argentina con Suiza: ”Un rival durísimo”

El extremo de Colombia se refirió a Argentina y a Suiza, quienes se enfrentarán en los Cuartos de Final del Mundial 2026.

En Colombia ya se hablaba de la revancha que podría tener ante Argentina en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 de lo que fue la Final de la Copa América 2024, en la que la Albiceleste se impuso con un marcador de 1 a 0 (gol de Lautaro Martínez en el alargue).

Pero antes debía ganarle a Suiza y no lo hizo. El conjunto cafetero fue mejor en los 90 minutos y en los 30 de la prórroga ante el combinado europeo, pero cayó en la definición con ejecuciones desde el punto del penal (fallaron Chucho Hernández y Davinson Sánchez y perdió 3 a 2).

Al respecto, Jhon Arias, uno de los delanteros de la Selección de Colombia comandada por Néstor Lorenzo, una vez consumada la eliminación, comentó: ”Muy respetuosamente hablando, poco nos importaba Argentina. Para pensar en Argentina teníamos que primero ganar hoy e infelizmente no lo hicimos. Argentina hizo la tarea de ellos y nosotros no hicimos la nuestra”.

Además, ante las críticas que reciben por estas horas en relación con la ambición que tenían en Colombia por medirse a la Albiceleste, Arias aclaró: ”El partido de Argentina no quitó el foco. Ellos están haciendo el camino de ellos y nosotros estábamos haciendo el camino de nosotros. Queda ahí la pregunta de qué nos faltó”.

"PARA PENSAR EN ARGENTINA TENÍAMOS QUE PASAR HOY"



Jhon Arias comentó la eliminación de Colombia del #MundialEnDSPORTS y lamentó no poder darse el cruce con la Albiceleste.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Xmfpjiwu6H — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Por otra parte, el delantero que juega en el Palmeiras de Brasil, como para que Lionel Scaloni tome nota, advirtió el nivel de Suiza: ”Nosotros estábamos muy enfocados en hoy, porque sabíamos que Suiza iba a ser un rival durísimo. A veces se tiene la mala costumbre de que vemos a los rivales por el nombre y no por quiénes son o por cómo juegan. Era un partido trampa, si se puede llamar así. En el papel se veía accesible el pase a Cuartos, pero nosotros en la interna sabíamos que no era tan fácil”.

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¿Cuándo juega Argentina su partido por los Cuartos de Final del Mundial 2026?

La Selección Argentina continúa su camino en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tras eliminar a Cabo Verde y Egipto, ahora hace foco en Suiza, su contrincante en los Cuartos de Final, que eliminó a Colombia mediante los penales. El encuentro se disputará este sábado 11 de julio en Kansas City desde las 22 horas (ARG).

En síntesis