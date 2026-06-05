Jugaba futsal y Flamengo lo descubrió a los 18 años: Richard Ríos, la clave de Colombia en el Mundial 2026

Pertenecía a la Selección de fútbol sala, brillaba en Alianza Platanera y ahora plasma su juego tan característico en cancha de 11.

Richard Ríos es uno de los futbolistas más destacados de la Selección de Colombia y se prepara para disputar la Copa del Mundo 2026. En vísperas del comienzo que será el próximo jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio, BOLAVIP averiguó el pasado poco conocido del mediocampista, que hasta los 18 años jugaba Futsal y luego saltó al fútbol de cancha de 11.

Nacido el 2 de junio del 2000 en el municipio de Vegachí, Antioquia, el talentoso empezó su camino en el deporte en la disciplina indoor. Tras no pasar una prueba sobre el césped, siguió su trayectoria en la superficie lisa y techada, donde brilló con la camiseta de Alianza Platanera. Sin embargo, su nombre se hizo mundialmente conocido cuando deslumbró a todos en Palmeiras.

Ríos destaca por su técnica, controles y buen pie, lo que se percibe aún más en espacios reducidos, resultado de su formación. En 2018, luego de disputar una Liga Evolución con la Selección de Colombia de Futsal, captó la atención de un ojeador que lo llevó a Flamengo. Allí tuvo un periodo de adaptación y un año más tarde debutó profesionalmente, el 22 de enero de 2020.

De esta manera, el volante fue fichado para las divisiones inferiores del Mengao pero su calidad sobresaliente lo catapultó a Primera División. Después tuvo un breve paso por Mazatlán de México y una estadía fugaz en Guaraní FC, hasta que llegó a Palmeiras y mostró su mejor versión. El final: Benfica lo compró por 27 millones de euros tras cerrar su etapa en Brasil en el Mundial de Clubes 2025.

Richard Ríos, durante su etapa en Palmeiras. (Getty Images)

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De hecho, Richard confirmó su historia de vida en una entrevista con la FIFA. “Cuando era pequeño, dividía mi tiempo libre a partes iguales entre el fútbol sala y el fútbol“, confesó el ahora mediocampista pero antes ala y/o cierre. Además, expresó: “Pero después fui viendo y descubriendo que no tenía muchas posibilidades de llegar lejos en el fútbol, y me quedé en el futsal“.

Sin ir más lejos, es un secreto a voces que cada uno de sus movimientos sobre el campo de juego son dignos de otro deporte: el futsal. “La mayoría de lo que hago en el campo me viene del fútbol sala. Cuando controlo el balón pisándolo, cuando encaro el uno contra uno, cuando hago una pared“, reveló a modo de ejemplos sobre cada una de sus características de juego.

Richard Ríos en la Selección de Colombia. (Getty Images)

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Por último pero no menos importante, también soltó: “Puedo pensar más rápido en un espacio reducido. Y yo pienso que el fútbol consiste en eso, en micropartidos dentro de un partido muy grande- Hay como partidillos ahí de dos contra dos y de uno contra uno que a veces tienes que resolver para ganar un partido. Todo eso es como el fútbol sala, y me ayuda bastante“.

Lo cierto es que ya consolidado en el fútbol 11 desde hace años, Richard Ríos acumula un total de 31 partidos disputados con la camiseta de la Selección de Colombia. En ese lapso de tiempo ya convirtió 2 goles entre los compromisos que se dividen entre Eliminatorias Sudamericanas, Copa América 2024 y amistosos internacionales. Y ahora, va por su primer Mundial…

Richard Ríos junto a Luis Díaz y James Rodríguez en la Selección de Colombia. (Getty Images)

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