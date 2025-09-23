Es tendencia:
Inesperado: Palmeiras recibió 9 millones de euros a un día de recibir a River por la vuelta de los cuartos de la Copa Libertadores

El conjunto paulista percibió una jugosa suma de dinero sin realizar ninguna operación.

Por Julián Mazzara

Palmeiras derrotó 2-1 a River en el Monumental
Este miércoles, Palmeiras buscará definir la serie ante River y así poder meterse en las semifinales de la Copa Libertadores. Luego de lo que fue el 2-1 en el barrio porteño de Núñez, los dirigidos por Abel Ferreira tendrán que revalidar lo hecho en el Monumental y así conseguir el pasaje que los enfrente a Liga Deportiva Universitaria de Quito o São Paulo.

Más allá de lo que respecta al encuentro que se afrontará en el Allianz Parque, el cual tendrá el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, los directivos del Verdão se vieron beneficiados con un ingreso de 9 millones de euros por parte de Benfica, quien abonó una de las cuotas pendientes por la compra de Richard Ríos.

Cuando los directivos del club brasileño negociaron al volante colombiano, sellaron su salida por 27 millones de euros (170 millones de reales), y a abonar en tres cuotas. Cabe destacar que el primer pago debía realizarse la semana pasada, pero un error bancario generó que ambos clubes fijaran un nuevo plazo para el giro del dinero.

Ahora, los paulistas tienen a favor el cobro de dos cuotas más por el pase de Ríos, que serán abonados en el futuro. Más allá del dinero que puedan percibir en caso de superar al Millonario, esta suma que llega desde Portugal es una bocanada de aire para encarar el próximo mercado de pases y así conseguir más refuerzos de categoría.

Richard Ríos, ex Palmeiras, que está en Benfica.

La posible formación de Palmeiras vs. River por la Copa Libertadores

Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

La posible formación de River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

El cuadro de la Copa Libertadores

