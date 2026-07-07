Jugador x jugador: puntajes de los futbolistas de la Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

La calificación de los futbolistas de la Albiceleste en el duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo.

EMILIANO MARTÍNEZ

Primer tiempo (5): nada que hacer en el gol de Egipto.

Segundo tiempo (4): floja respuesta en el gol anulado a Egipto. Nada que hacer en el segundo tanto del seleccionado africano.

Puntaje final: 5

NAHUEL MOLINA

Primer tiempo (3): flojo inicio de partido, con problemas en los controles y también en los pases. Cometió demasiados errores.

Segundo tiempo (3): difícil partido del lateral derecho, poco atento en la marca y sin dar soluciones en ataque. Nefasta reacción en el segundo gol de Egipto.

Puntaje final: 3

CRISTIAN ROMERO

Primer tiempo (6): pocas intervenciones del central derecho. Correcto en los cierres. Hizo lo que tenía que hacer en todo momento.

Segundo tiempo (7): no tuvo mucho trabajo en la segunda mitad, pero no brindó seguridad en los pocos cierres que tuvo. Marcó el tanto del descuento.

Puntaje final: 7

Cuti Romero. (Foto: Getty).

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LISANDRO MARTÍNEZ

Primer tiempo (4): quedó enganchado en el gol de Yasser Ibrahim. No brindó seguridad.

Segundo tiempo (6): mejoró en relación al primer tiempo, sólido cuando tuvo que participar en el juego.

Puntaje final: 5

NICOLÁS TAGLIAFICO

Primer tiempo (6): opción constante por izquierda. Gran escalada por izquierda en el penal. Muy bien en ataque, asistió a Julián en la jugada más clara del primer tiempo.

Segundo tiempo (5): poco del lateral en el complemento.

Puntaje final: 6

RODRIGO DE PAUL

Primer tiempo (3): impreciso comienzo del mediocampista por derecha. Muy flojo en la entrega. Cometió errores difíciles de explicar.

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Segundo tiempo (3): tuvo el primer remate del complemento, pero fue extremadamente débil. Lamentable partido del volante que equivocó los caminos casi siempre.

Puntaje final: 3

Rodrigo De Paul. (Foto: Getty).

LEANDRO PAREDES

Primer tiempo (6): se ubicó como volante central y distribuyó con buen criterio. Fue clave en las jugadas de peligro.

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Segundo tiempo (7): buenas intervenciones del volante. Gran corte en el tramo final que salvó una contra peligrosa.

Puntaje final: 7

ENZO FERNÁNDEZ

Primer tiempo (5): alternó buenas y malas en los primeros minutos. Gran pase a Tagliafico en la previa del penal. Impreciso en líneas generales.

Segundo tiempo (7): escasa participación en el complemento. Quedó pagando en el segundo tanto de Egipto. Heroico tanto sobre el final del partido para poner el 3 a 2.

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Puntaje final: 6

Enzo Fernández. (Foto: Getty).

ALEXIS MAC ALLISTER

Primer tiempo (5): inició abierto por izquierda, con mayores libertades que en los partidos anteriores. Tuvo el empate de cabeza, pero atajó el arquero egipcio.

Segundo tiempo (5): poco contacto con la pelota. Malas decisiones en líneas generales.

Puntaje final: 5

Alexis Mac Allister. (Foto: Getty).

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LIONEL MESSI

Primer tiempo (4): bien ubicado, recibió y decidió bien. Falló un penal a los 20 minutos. Ejecutó un buen tiro libre que dio en el palo.

Segundo tiempo (7): inició del complemente con imprecisiones. Muy floja respuesta del 10 en los momentos clave del encuentro. Convirtió el tanto del empate.

Puntaje final: 6

Lionel Messi. (Foto: Getty).

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JULIÁN ALVAREZ

Primer tiempo (5): interesante comienzo, atento en la presión. Tuvo bastante contacto con la pelota afuera del área. Casi marca el primero luego de una gran escalada de Tagliafico, pero perdió el duelo individual con el arquero rival.

Segundo tiempo (6): no lastimó, tuvo poco contacto con la pelota. Gran recuperación defensiva en la antesala del tercer tanto.

Puntaje final: 5

INGRESARON

Lautaro Martínez (6): impreciso, previsible. Impresionante centro para el tanto de Enzo Fernández. Extraordinaria actitud en los minutos finales.

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Nicolás González (5): atolondrado, no dio respuestas.

Gonzalo Montiel (5): alternó buenas y malas. Importante participación en tanto de Messi.

Gonzalo Montiel. (Foto: Getty).

Nicolás Otamendi (-): insuficientes minutos en el campo de juego.

Facundo Medina (-): insuficientes minutos en el campo de juego.