Jugó tres mundiales para Inglaterra y apuntó contra Argentina: “FIFA quiere que Messi llegue a la final”

Joe Cole expresó su visión de la realidad antes de la semifinal del mundo entre ingleses y argentinos.

Este miércoles, Inglaterra y Argentina se enfrentan en la semifinal del Mundial 2026 para conocer quién enfrentará a España el próximo domingo en Nueva Jersey. Mucho se ha hablado en la previa del partido y el histórico futbolista inglés Joe Cole agregó un nuevo condimento, asegurando que desde FIFA esperan un triunfo argentino.

“La FIFA quiere que Messi llegue a la final“, declaró públicamente el ex volante de Chelsea y Liverpool, que jugó los Mundiales de 2002. 2006 y 2010 para la Selección de Inglaterra. Sin embargo, antes de que se malentienda completó explicando: “No estoy diciendo que haya algo armado por parte de la FIFA. la vibra de mundo es que quieren que Argentina gane, porque quieren que Messi llegue ahí”.

Joe Cole habló sobre un favoritismo generalizado por Argentina. (Getty)

Para Joe Cole, Inglaterra debe usar como combustible todo este favoritismo desde arriba por Argentina para dar un plus: “Yo creo que Inglaterra tiene que usar eso: ‘Escuchen, todo el mundo quiere que Lionel Messi gane esto’. Es lo que yo haría para armar esa mentalidad de ‘nosotros contra el mundo’. Porque van a tener que lidiar con las mañas de los argentinos”, expresó.

“Ya lo sabemos, como en el 98′ con Simeone cuando Beckham le tocó la pantorrilla. Se supone que el tipo es un duro de verdad, pero se tiró a rodar por el piso y lo hizo echar. Tenés que lidiar con toda esa mierda y recién ahí ponerte a jugar. Así que tienen que lidiar con las mañas. Creo que van a ir a buscar a Jude Bellingham. Creo que lo vas a ver a De Paul pinchándolo todo el tiempo. Juega al límite”, cerró Cole.

Joe Cole advirtió sobre los jugadores “mañosos” de Argentina. (Getty)

Publicidad

El último enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue en un amistoso internacional en 2005. En aquella oportunidad fue triunfo inglés por 3 a 2 con goles de Wayne Rooney y un doblete de Michael Owen, mientras que Hernán Crespo y Walter Samuel marcaron para la Albiceleste.

Síntesis