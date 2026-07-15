La agresión desleal de Jude Bellingham al Colo Barco tras la victoria de Argentina ante Inglaterra por el Mundial 2026

En los festejos argentinos, el inglés le pegó en la nuca al volante y este reaccionó con un empujón.

Con un final no apto para cardíacos, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, la Selección Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra, le ganó 2 a 1 y logró la clasificación a la final del Mundial 2026, donde se enfrentará a España en el MetLife Stadium.

Cuando los jugadores de la Albiceleste se encontraban celebrando luego de consumarse la clasificación, ocurrió una situación particular, en la que Jude Bellingham, volante inglés, agredió por la espaldas a Valentín Barco.

Mientras el ‘Colo’ se encontraba junto a Nico Paz, el futbolista delReal Madrid apareció por detrás y le pegó una trompada en la nuca. Rápidamente, el argentino reaccionó con un empujón, mientras que Paz se metió para separarlos.

Rápidamente la situación no pasó a mayores ya que Nico Paz se llevó a Barco para celebrar con el resto de los jugadores que lograron la segunda clasificación consecutiva a la final de la Copa del Mundo y buscan el primer bicampeonato de la historia.

BELLINGHAM SE ENOJÓ Y LE PEGÓ AL COLO BARCO, PERO ARGENTINA FESTEJÓ EL PASE A LA FINAL DEL MUNDIAL.



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Datos claves

Argentina venció 2-1 a Inglaterra y jugará la final del Mundial contra España.

a Inglaterra y jugará la final del Mundial contra España. Jude Bellingham agredió por la espalda al futbolista argentino Valentín Barco.

agredió por la espalda al futbolista argentino Valentín Barco. Nico Paz intervino rápidamente para separar a los futbolistas tras la agresión.