Omar De Felippe, excombatiente de Malvinas: ”Hay partidos que trascienden el fútbol”

Omar De Felippe le agradeció a los jugadoes de la Selección Argentina por el triunfo sobre Inglaterra.

Para algunos estará bien, para otros estará mal. Lo que no se puede negar es que para el argentino en general el duelo contra Inglaterra de este miércoles 15 de julio por la Semifinal de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 era un acontecimiento absolutamente especial.

Así se percibía en la previa y así también se pudo ver después con los festejos en todo el país tras la victoria 2 a 1. Y tal como fue hace 40 años con el choque en México 86 o hace 28 y/o 24 (con los enfrentamientos por los Octavos de Final de Francia 98 y con el partido por la segunda fecha de la fase de grupos de Corea y Japón 2000), las Malvinas y sus combatientes fueron mencionados recurrentemente.

Por eso, el agradecimiento de muchos de ellos para con la Selección Argentina de Lionel Scaloni por lo que fue un nuevo triunfo y, en este caso, al mismo tiempo, la eliminación de Inglaterra de la Copa del Mundo. Entre ellos, un nombre familiar para el Fútbol Argentino: Omar de Felippe.

El exDT de Central Córdoba, Platense o Atlético Tucumán, entre otros, aprovechó su cuenta de X para enviar su mensaje al plantel albiceleste: ”Hay partidos que trascienden el fútbol. Como Veterano de Malvinas, hoy solo quiero agradecerles a estos chicos por la enorme alegría y la inmensa caricia al alma que nos regalaron”.

Hay partidos que trascienden el fútbol.

Como Veterano de Malvinas, hoy solo quiero agradecerles a estos chicos por la enorme alegría y la inmensa caricia al alma que nos regalaron.

El deporte nunca cambia la historia, pero a veces ayuda a sanar emociones que siguen muy vivas. pic.twitter.com/1PfrikGTtF — Omar De Felippe (@OmarDeFelippeDT) July 15, 2026

Asimismo, sorbe una de las tantas fotos que circularon de la bandea que los jugadores desplegaron en el campo de juego con la leyenda ”Las Malvinas son Argentinas”, De Felippe completó su mensaje: ”El deporte nunca cambia la historia, pero a veces ayuda a sanar emociones que siguen muy vivas”.

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¿Cuándo juega Argentina frente a España la Final del Mundial 2026?

Luego de dejar en el camino a Inglaterra, la Selección Argentina chocará con España, que en su turno venció 2 a 0 a Francia en Dallas. El encuentro que definirá al campeón del certamen se desarrollará este domingo 19 de julio desde las 15 horas local en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey.

En síntesis