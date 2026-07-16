Se revelaron las palabras que Messi le dijo a Scaloni durante el abrazo por el triunfo de Argentina ante Inglaterra: “Historia pura”

El capitán en su versión más auténtica y una frase que quedará para la historia, dedicada al entrenador que le permitió alcanzar la gloria que durante tantos años le había sido esquiva con la Selección.

Un episodio que puede competirle en emotividad a la celebración de los jugadores de cara a los hinchas con la bandera de Malvinas, fue sin dudas el abrazo en el que se fundieron Lionel Messi y Lionel Scaloni cuando por fin quedaron cara a cara tras el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra que la clasificó a la final del Mundial.

Horas más tarde, un video que TyC Sports publicó en sus redes sociales permitió agregarle palabras a esa imagen simbólica, al revelar qué fue lo que le dijo el capitán al entrenador mientras permanecían abrazados a los ojos del mundo entero.

“Estamos porque nos lo merecemos. Somos historia pura, la concha de su madre”, fue la frase que soltó Messi en su versión más auténtica al entrenador que le permitió alcanzar la gloria que durante tantos años le había siendo esquiva defendiendo la camiseta de la Selección Argentina.

"SOMOS HISTORIA PURA" 🇦🇷🥹



Las palabras de Messi para Scaloni tras la victoria ante Inglaterra. pic.twitter.com/g8FY9NC61i — TyC Sports (@TyCSports) July 16, 2026

Ya en conferencia de prensa, Scaloni volvió a dedicar unas palabras a Messi al referirse a la final que el equipo afrontará ante España el próximo domingo: “Ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país. Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador. Qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia. Ya no hay ningún tipo de dudas”, dijo con clara intención de apuntar también a las críticas que viene recibiendo su capitán en dicho país, especialmente de parte del madridismo.

Messi se acordó de Maradona

En una jornada de emociones a flor de piel, era imposible que no se hiciera presente el legado de Diego Maradona, a quien el propio Lionel Messi se encargó de enaltecer. “Seguro el Diego desde arriba lo está disfrutando. Hoy era un día muy especial y poder regalarle esta alegría espero que la disfrute. Es un regalo para él también”, le dijo a TyC Sports.

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Ningún partido más

En sus declaraciones posteriores al triunfo ante Inglaterra, Lionel Messi también se encargó de explicar por qué la semifinal de este miércoles no fue un partido más para Argentina. “Cuando empezamos a entrar en el himno vivimos sensaciones especiales. No era una victoria más, era algo que quería el pueblo argentino. Este grupo es increíble. Lo fuimos a buscar cuando se puso fea, le pusimos mucho juego y los metimos en un arco”, dijo.

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