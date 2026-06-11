Julián Quiñones hizo el primer gol del Mundial 2026 en México – Sudáfrica

El delantero de 29 años convirtió el 1 a 0 de México sobre los sudafricanos en el Estadio Azteca.

Apenas 9 minutos del partido inaugural y ya el Mundial 2026 tiene su primer gol. Julián Quiñones, delantero del Al Qadsiah, abrió la cuenta para México con un zapatazo de derecha en el que Ronwen Williams, el arquero de Sudáfrica, nada pudo hacer.

La presión alta del equipo local fue clave: la defensa de los Bafana-Bafana cedió la pelota y llegó el tanto inicial del futbolista de 29 años nacido en Colombia, pero nacionalizado mexicano.

¡¡EL PRIMER GOL DE LA COPA DEL MUNDO!! Presión alta de México y gol de Quiñónez para el 1-0 vs. Sudáfrica en el Azteca. ¡Así lo relató Mariano Closs!



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El encuentro se viene presentando muy a favor para los mexicanos, ya que comandan los ataques y tienen la posesión de la pelota ante un rival africano que, como se anticipaba en la previa, iba a ser el equipo más débil del Grupo A.

Más allá del accionar de Quiñones en el gol, que ratificó su enorme temporada en Arabia Saudita -33 goles en 31 partidos y máximo goleador de la Saudi Pro League- uno de los grandes responsables del gol fue Erik Lira, volante de Cruz Azul, con una gran recuperación en tres cuartos de cancha. Gana México, y gana bien.

Las formaciones de México y Sudáfrica

México: Raúl Rángel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

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Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau; Ime Okon, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams; Lyle Foster, Iqraam Rayner.

Los convocados de México y Sudáfrica para el Mundial 2026

MÉXICO

ARQUEROS: Raúl Rangel (Chivas de Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna) y Guillermo Ochoa (Sin club).

Raúl Rangel (Chivas de Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna) y Guillermo Ochoa (Sin club). DEFENSORES: Israel Reyes (Club América), Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (FC Lokomotiv), Edson Álvarez (Fenerbahce), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

Israel Reyes (Club América), Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (FC Lokomotiv), Edson Álvarez (Fenerbahce), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar). VOLANTES: Erik Lira (Cruz Azul), Obed Vargas (Atlético Madrid), Luis Romo (Chivas de Guadalajara), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Luis Chávez (Dinamo Moscú), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Brian Gutiérrez (Chivas de Guadalajara) y Gilberto Mora (Xolos).

Erik Lira (Cruz Azul), Obed Vargas (Atlético Madrid), Luis Romo (Chivas de Guadalajara), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Luis Chávez (Dinamo Moscú), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Brian Gutiérrez (Chivas de Guadalajara) y Gilberto Mora (Xolos). DELANTEROS: Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (AC Milan), Guillermo Martínez (Pumas UNAM), Armando González (Chivas de Guadalajara), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Alexis Vega (Toluca), Roberto Alvarado (Chivas de Guadalajara) y César Huerta (Anderlecht).

Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (AC Milan), Guillermo Martínez (Pumas UNAM), Armando González (Chivas de Guadalajara), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Alexis Vega (Toluca), Roberto Alvarado (Chivas de Guadalajara) y César Huerta (Anderlecht). DT: Javier Aguirre.

SUDÁFRICA

ARQUEROS: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns FC), Ricardo Goss (Siwelele FC) y Sipho Chaine (Orlando Pirates FC).

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns FC), Ricardo Goss (Siwelele FC) y Sipho Chaine (Orlando Pirates FC). DEFENSORES: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns FC), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs FC), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns FC), Thabang Matuludi (Polokwane City FC), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates FC), Ime Okon (Hannover 96), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates FC) y Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns FC).

Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns FC), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs FC), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns FC), Thabang Matuludi (Polokwane City FC), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates FC), Ime Okon (Hannover 96), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates FC) y Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns FC). VOLANTES: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns FC), Thalente Mbatha (Orlando Pirates FC), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns FC) y Sphephelo Sithole (CD Tondela).

Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns FC), Thalente Mbatha (Orlando Pirates FC), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns FC) y Sphephelo Sithole (CD Tondela). DELANTEROS: Oswin Appollis (Orlando Pirates FC), Tshepang Moremi (Orlando Pirates FC), Evidence Makgopa (Orlando Pirates FC), Lyle Foster (Burnley FC), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns FC), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates FC), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns FC) y Thapelo Maseko (AEL Limassol).

Oswin Appollis (Orlando Pirates FC), Tshepang Moremi (Orlando Pirates FC), Evidence Makgopa (Orlando Pirates FC), Lyle Foster (Burnley FC), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns FC), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates FC), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns FC) y Thapelo Maseko (AEL Limassol). DT: Hugo Broos.

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Tabla de posiciones del Mundial