Restan pocos días para que la Selección Argentina debute en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde los comandados por Lionel Scaloni se enfrentarán a su par de Argelia, el martes 16 de junio, en el GEHA Field at Arrowhead Stadium ubicado en Kansas City.

Para lo que será este campeonato, donde tendrán que defender el título logrado en Qatar 2022, la Albiceleste no contará con Leonardo Balerdi, que quedó desafectado por un desgarro en el sóleo. La lesión se produjo en la práctica del viernes previo al amistoso ante Honduras, y a raíz de ello lo reemplazará Marcos Senesi.

De 29 años, el defensor que acaba de ser presentado como refuerzo de Tottenham tras su paso por Bournemouth. Tras un gran hermetismo, donde se especuló con la posibilidad de que Guido Rodríguez, Máximo Perrone, Emiliano Buendía y Marcos Acuña, el cuerpo técnico confirmó que el nacido en Concordia lucirá la celeste y blanca.

La última presentación de Senesi con el combinado nacional se produjo el 27 de marzo de 2026, donde disputó la totalidad del encuentro en lo que fue el triunfo por 2-1 frente a Mauritania en el amistoso que se disputó en La Bombonera previo al inicio de la cita mundialista.

Marcos Senesi disputará el Mundial.

La última temporada de Marcos Senesi

Durante lo que fue su último tiempo en Bournemouth, club con el que no renovó su contrato y así arregló su llegada a Tottenham, disputó un total de 39 juegos: no anotó goles, aportó cinco asistencias y fue amonestado en ocho ocasiones. En total, estuvo en cancha durante 3.365 minutos.

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Los convocados de Argentina para el Mundial 2026

ARQUEROS : Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid).

: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid). DEFENSORES : Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Otamendi (River), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Marcos Senesi (Tottenham) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).

: Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Otamendi (River), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Marcos Senesi (Tottenham) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo). VOLANTES : Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlético de Madrid).

: Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlético de Madrid). DELANTEROS : Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter) y José López (Palmeiras).

: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter) y José López (Palmeiras). DT: Lionel Scaloni

El fixture de Argentina en el Mundial 2026

DATOS CLAVES

El martes 16 de junio , Argentina debutará en el Mundial ante Argelia en Kansas City.

, Argentina debutará en el Mundial ante Argelia en Kansas City. Marcos Senesi reemplazará a Leonardo Balerdi, desafectado por un desgarro en el sóleo.

reemplazará a Leonardo Balerdi, desafectado por un desgarro en el sóleo. El 27 de marzo de 2026 fue el último partido de Senesi con Argentina.