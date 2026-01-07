La Inteligencia Artificial llega al Mundial 2026: las innovaciones de FIFA que impactan en el arbitraje y los hinchas

A menos de seis meses para su inicio, el Mundial 2026 dejó en claro que no solo será revolucionario por su cantidad de participantes, sino que también marcará un antes y un después en términos de tecnología. Así lo reveló la FIFA tras presentar un paquete de herramientas impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) que prometen cambiar la forma en que se analiza, se arbitra y se consume el fútbol.

Bajo el concepto de “Football AI“, el ente rector aspira a modernizar el espectáculo, impactando en la mayor cantidad de aristas posibles. En ese sentido, una de las grandes novedades será la implementación de Football AI Pro, un asistente de conocimiento generativo diseñado para los 48 equipos que competirán en la Copa del Mundo.

Se trata de una plataforma que procesa millones de datos para entregar informes detallados a los cuerpos técnicos sobre futuros rivales o tendencias tácticas. Sin embargo, la FIFA estableció un límite para el acceso a la información de alto nivel: su uso será exclusivo para la preparación previa y el análisis post partido, prohibiendo su utilización en tiempo real durante los encuentros.

¿El fin de las especulaciones en el fuera de juego?

En el plano arbitral, la revolución llegará con la incorporación de avatares 3D de futbolistas generados por Inteligencia Artificial, los cuales serán implementados en el sistema de fuera de juego semiautomático. Así, el mecanismo capturará con precisión las medidas corporales de cada jugador y permitirá resolver situaciones complejas donde la diferencia de altura o contextura física puede generar polémicas.

El fuera de juego semiautomático aspira a dar más garantías en el Mundial 2026 (imagen ilustrativa, @giraltpablo).

Vale aclarar que estos modelos tridimensionales no solo servirán para el VAR, sino que se sumarán a la transmisión televisiva y a las pantallas de los estadios. De esta forma, el público podrá ver en directo la resolución de cada jugada.

La experiencia inmersiva con gracias a la Vista del árbitro

El último anuncio impacta de lleno en la transmisión televisiva. Es que la Referee View, sistema implementado durante el Mundial de Clubes en el que los árbitros utilizan una microcámara en su pecho, también dará un pasio hacia delante. Desde la Copa del Mundo se pondrá en uso un software de estabilización basado en IA. ¿Su finalidad? Corregir en tiempo real las imágenes desenfocadas para ofrecer una perspectiva fluida y nítida.

Con la proyección de recibir a siete millones de espectadores en los estadios y llegar a un número incalculable de televidentes, el Mundial 2026 deja todo listo para que la pelota ruede en el campo y para jugar su propio partido desde la tecnología.

