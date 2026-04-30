La oferta desesperada de FIFA para que Irán no se baje del Mundial tras la imposibilidad de asistir al Congreso de Vancouver

Ya son dos de los tres países sede del Mundial que comenzará el próximo 11 de junio que han aumentado su tensión diplomática con Irán, que pese a tener a su seleccionado clasificado mantiene por esos motivos la duda sobre su efectiva participación.

Por demás conocidas son las malas relaciones con Estados Unidos, agravadas por el bombardeo conjunto con Israel que el Gobierno de Donald Trump ordenó sobre Therán a finales de febrero. Ahora, la tensión se extendió también a Canadá tras la negativa para ingresar al país que recibió el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, y otros dirigentes que lo acompañaron, lo que los dejó impedidos de participar del 76° Congreso FIFA a celebrarse este jueves en Vancouver, con todas las miradas orientadas a la organización de la Copa del Mundo.

El hecho de que los federativos hubiesen obtenido su visado el lunes, emprendido vuelo a Canadá y una vez allí sido informados de la negativa para ingresar al país fue tomado como una “humillación” y desde la agencia de noticias iraní Tasnim se dio cuenta de un “trato inadecuado por parte de los funcionarios de inmigración”. Esto provocó que la delegación emprendiera un nuevo vuelo rumbo a Turquía, abandonando toda posibilidad de ser parte del Congreso.

Tan tensa se volvió la situación que crece el peligro de una retirada del seleccionado iraní del Mundial al que clasificó por propio mérito, situación que el propio Gianni Infantino siempre se encargó de desestimar. De hecho, para intentar reconstruir esas relaciones diplomáticas que en Estados Unidos, y ahora en Canadá, parecieran esforzarse por debilitar, hubo una oferta desesperada del presidente de FIFA a los federativos.

Peligra la participación de Irán en el Mundial.

Según informes a los que hizo alusión el portal francés RMC Sport, el presidente del ente rector del fútbol mundial ofreció concretar en los próximos días una reunión en la sede de FIFA en Zurich, Suiza, de la que también participarán otros altos mandos del organismo. En la misma se trasladará de manera directa a Mehdi Taj mucho de los discutido y decidido en el Congreso de Vancouver, pero especialmente se buscará tener una definición sobre la participación de la Selección de Irán en la Copa del Mundo.

Publicidad

¿Creció el riesgo en la participación de Irán en el Mundial?

La ausencia del presidente de la Federación de Irán en el 76° Congreso de FIFA que se celebra este jueves en Vancouver, que a la vez es una de las ciudades sede de la Copa del Mundo, no hace otra cosa que aumentar la incertidumbre sobre la participación de su seleccionado en el certamen, algo que fue puesto en riesgo desde que Estados Unidos, principal país organizador, ordenó un bombardeo a Therán en conjunto con Israel a finales de febrero.

Pese a las garantías que intentó ofrecer Gianni Infantino, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán Mehdi Taj ya se había encargado de aclarar que la última palabra sobre la participación o no del seleccionado la tendría el Gobierno de Irán, desde donde no será bien vista la reciente negativa al ingreso de los federativos en Canadá.

Data clave

Mehdi Taj , presidente de la federación iraní, fue inadmitido en Canadá para el Congreso FIFA.

, presidente de la federación iraní, fue inadmitido en para el Congreso FIFA. El Gobierno de Donald Trump ordenó un bombardeo conjunto sobre Therán en febrero pasado.

ordenó un bombardeo conjunto sobre en febrero pasado. Gianni Infantino propuso una reunión en Zurich para asegurar la participación de Irán.