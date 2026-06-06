Nació en Holanda, debutó en la selección hace tres meses y puede enfrentar a su hermano: Derrick Luckassen, la carta que Ghana metió por la ventana al Mundial

El defensor del Pafos chipriota participó de las selecciones juveniles de Países Bajos, pero optó por sus raíces y disputará la Copa del Mundo con el conjunto africano.

Este Mundial tendrá una particularidad muy marcada: de los 1248 jugadores que serán parte de la contienda, 289 no representarán a su lugar de nacimiento, sino que integrarán una selección que les corresponde con su nacionalidad, pero no con su natalicio.

Entre los múltiples casos donde se dará esta particularidad, la categoría más curiosa es aquella que tendrá a dos hermanos participando de la Copa del Mundo para diferentes selecciones. El caso de los hermanos Doué (Desiré para Francia y Guela para Costa de Marfil), los Souttar (John para Escocia y Harry Australia), los Williams (Nico para España e Iñaki para Ghana) y el caso más particular también se dará en Ghana.

Es que Derrick Luckassen, pese a que no comparte apellido con su fraterno, será compañero de Iñaki en el combinado ghanés y tendrá a su hermano, Brian Brobbey, representando al país en el que ambos nacieron: Países Bajos.

Luckassen, el mayor de los dos, eligió representar a Ghana a sus 30 años. El defensor nacido en Ámsterdam, capital de Países Bajos y de la provincia de Holanda, surgió en la academia del AZ Alkmaar y dio el salto al PSV, donde se consagró campeón nacional en múltiples ocasiones.

Luego de una carrera por Alemania, Bélgica, Turquía e Israel, el defensor derecho desembarcó en el Pafos de Chipre, uno de los equipos más modestos que participaron de la última Champions League, y sus actuaciones como titular le hicieron ganarse un lugar en el seleccionado que comanda Carlos Queiroz.

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Cabe destacar que se metió por la ventana en la lista de convocados al Mundial, ya que tuvo su debut en marzo de este año ante Alemania, disputando solo 34 minutos, y terminó ingresando en la nómina debido a la lesión de Alexander Djiku. Sin chances en el seleccionado neerlandés, Derrick Luckassen, quien lleva el apellido de su madre, optó por representar la nación de sus dos padres y ser parte del plantel de Ghana en el Mundial 2026.

Los convocados de Ghana para el Mundial 2026

ARQUEROS: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen) y Joseph Anang (St Patrick’s Athletic).

Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen) y Joseph Anang (St Patrick’s Athletic). DEFENSORES: Baba Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (İstanbul Başakşehir), Jonas Adjetey (Basel), Kojo Peprah (Niza) y Derrick Luckassen (Pafos).

Baba Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (İstanbul Başakşehir), Jonas Adjetey (Basel), Kojo Peprah (Niza) y (Pafos). VOLANTES: Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (St-Étienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjælland) y Abdul Fatawu (Leicester City).

Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (St-Étienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjælland) y Abdul Fatawu (Leicester City). DELANTEROS: Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Ernest Nuamah (Olympique de Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Iñaki Williams (Athletic de Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City) y Prince Adu (Viktoria Plzen).

Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Ernest Nuamah (Olympique de Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Iñaki Williams (Athletic de Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City) y Prince Adu (Viktoria Plzen). DT: Carlos Queiroz

El fixture y el grupo de Ghana en el Mundial 2026

El conjunto africano integra el último grupo del Mundial, el L, junto con Inglaterra, Croacia y Panamá. En su debut, enfrentarán al combinado panameño el miércoles 17 de junio a las 20:00 en el BMO Field. Luego, por la fecha 2, se verá las caras con Inglaterra el martes 23 a las 17 horas en el Gillette Stadium, y finalizarán su participación en la fase de grupos ante Croacia el sábado 27 a las 18 horas en el Lincoln Field. Todos los horarios, pautados en la República Argentina.