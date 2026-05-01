Infantino hizo una promesa sobre la participación de Irán en el Mundial y lanzó una indirecta a Donald Trump: “Hay suficiente gente que intenta dividirnos”

No fue una casualidad que en el 76° Congreso de la FIFA su presidente Gianni Infantino haya llamado a Vancouver, sede del evento, como la “capital del mundo” por sobre todas las ciudades de Estados Unidos que también serán sede del Mundial. La única ausencia en el mismo fue la de la Federación de Irán, cuya participación en el certamen internacional sigue siendo una incógnita desde el bombardeo ordenado a finales de febrero por Donald Trump a Teherán, coordinados con el Gobierno de Israel.

El elegido por FIFA para hacer entrega del primer Premio de la Paz le trajo al poco tiempo un problema con el que no esperaban toparse y la complicidad que existía entre Infantino y Trump en los meses previos a los bombardeos ya no se ve. Por el contrario, ante las provocaciones y amenazantes advertencias del presidente estadounidense a la Federación de Irán, el mandamás del fútbol mundial contrapuso un mensaje de optimismo y unidad.

“Irán participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, por supuesto, Irán jugará en Estados Unidos. Tenemos que unir a la gente… Es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad. El fútbol une al mundo, la FIFA une al mundo, ustedes unen al mundo, nosotros unimos al mundo”, dijo Infantino durante el Congreso de Vancouver.

En la misma línea, agregó: “Debemos recordar, siempre, que tenemos que ser positivos. Tenemos que sonreír, tenemos que ser felices. Ya hay suficientes problemas en el mundo, ya hay suficiente gente que intenta dividirnos. Si nadie intenta unirnos, ¿qué será de nuestro mundo?”.

Chiqui Tapia junto a Infantino en el Congreso FIFA de Vancouver.

Por qué se ausentó Irán del Congreso FIFA

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Irán, y otros dirigentes que lo acompañaron en la comitiva, no lograron ingresar a Canadá para asistir al 76° Congreso de la FIFA. Según la agencia de noticias iraní Tasnim, sufrieron un “trato inadecuado por parte de los funcionarios de inmigración” en el Aeropuerto de Toronto, por lo que tomaron la decisión de regresar a su país.

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El presidente de la Federación había recibido su visado el lunes, pero le fue revocado al día siguiente a causa de la vinculación con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que en el Gobierno de Canadá está considerado como una organización terrorista.

Infantino irá por la reelección

El presidente de la FIFA también aprovechó la ocasión para confirmar formalmente que se presentará a las elecciones presidenciales de la FIFA de 2027, una decisión que fue recibida con una fuerte ovación dentro del centro de convenciones y que señala la continuidad en la cúpula del organismo rector del fútbol mundial.

Data clave

Gianni Infantino confirmó que Irán participará y jugará en Estados Unidos el Mundial 2026.

confirmó que participará y jugará en el Mundial 2026. La Federación de Irán se ausentó del congreso tras la revocación del visado a Mehdi Taj .

se ausentó del congreso tras la revocación del visado a . El presidente de la FIFA anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de 2027.