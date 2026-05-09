A 33 días del Mundial, la Selección de Irán confirmó presencia en el Mundial pero pidió que se respeten tres condiciones

Las exigencias de la Federación están íntimamente ligadas a dos desafortunados episodios recientes que involucran a Donald Trump y al Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá.

Después de muchas idas y vueltas, cuando apenas faltan 33 días para el inicio del Mundial, la Selección de Irán confirmó la participación por la que tantos esfuerzos venía haciendo el presidente de FIFA Gianni Infantino, intentando reconstruir las relaciones diplomáticas que al menos dos de los tres países organizadores parecían empeñarse en debilitar.

“Definitivamente participaremos en el Mundial 2026, pero los anfitriones tienen que tener en cuenta nuestras preocupaciones. Participaremos en el torneo, pero sin ningún retroceso respecto a nuestras creencias, cultura y convicciones”, expresaron desde la Federación de Fútbol Iraní.

Esas condiciones, más allá de la actualidad política de tensiones que se originó desde el bombardeo conjunto a Teherán ordenado por los gobiernos de Estados Unidos e Israel en febrero, tienen correlación con dos episodios concretos que generaron malestar dentro de la Federación.

El primero de ellos fue la amenazante expresión de Donald Trump sobre el riesgo que podría correr en territorio estadounidense la delegación iraní. El segundo, cuando en el Aeropuerto de Toronto Canadá negó el ingreso a los federativos iraníes que habían viajado para asistir al último Congreso FIFA celebrado en Vancouver.

La Selección de Irán confirmó su participación en el Mundial.

En ese sentido, fue México el país organizador que mayor solidaridad presentó con la situación de Irán, llegando incluso a ofrecerse para que pudiera mudar a su territorio los tres partidos que ya tiene programados por fase de grupos, algo a lo que el ente rector del fútbol mundial se negó.

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¿Qué tres condiciones puso Irán pese a confirmar su participación en el Mundial?

La participación de la Selección de Irán en el Mundial estará garantizada siempre que los países organizadores sean capaces de cumplir con tres condiciones por las que deberá velar especialmente FIFA.

Ligado al reciente episodio sufrido en Canadá, solicitó que no tengan oposición en recibir los visados para toda su delegación para poder ingresar a Estados Unidos.

para toda su delegación para poder ingresar a Estados Unidos. Con la amenazante expresión de Donald Trump todavía fresca, exigió que se debe garantizar en todo momento la seguridad de la delegación , desde su llegada, en aeropuertos, traslados y hoteles, así como en sus entrenamientos.

, desde su llegada, en aeropuertos, traslados y hoteles, así como en sus entrenamientos. Además, la Federación Iraní pidió respeto a su himno nacional y su bandera durante toda su estancia y participación en la Copa del Mundo, especialmente durante los partidos que dispute.

¿Dónde están programados los partidos de Irán?

Los partidos de la Selección de Irán, que comparte el Grupo G con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, están programados para disputarse en Los Ángeles y Seattle, ambas ciudades estadounidenses.

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