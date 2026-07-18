La posible alineación de España para enfrentar a Argentina en el Mundial 2026

Luis De La Fuente define el equipo para la final de la Copa del Mundo ante la Albiceleste

La Selección de España parece tener todo listo para la final del Mundial 2026. El equipo europeo quiere consagrarse campeón y Luis De La Fuente parece no tener dudas para el compromiso de este domingo 19 de julio ante Argentina, que tendrá lugar en el MetLife Stadium.

Como no podía ser de otra manera, el estratega español no piensa tocar la defensa menos vencida del certamen. La línea de cuatro defensores con Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella delante de Unai Simón es intocable para el DT.

Algo similar sucede con el tridente ofensivo. Lamine Yamal es la gran estrella del equipo y Mikel Oyarzabal se ganó su lugar como centrodelantero. Con Nico Williams sin estar al 100%, el estratega mantiene a Álex Baena, que le dio resultados a lo largo del todo el torneo.

El gran interrogante está en la mitad de la cancha, porque Pedri y Fabián Ruiz pelean por un lugar para completar el medio con Rodri y Dani Olmo. De todas formas, todo parece indicar que el del PSG ganará la pulseada, tal como sucedió en los últimos compromisos.

La posible formación de España ante Argentina

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena.