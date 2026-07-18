En la previa de la final del Mundial, Nadal le tiró buena onda a Argentina: “Respeto y admiración”

El partido que paralizará a todo el planeta se disputará el próximo domingo 19 de julio a partir de las 16 horas. La Selección Argentina se medirá ante España por la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. Este encuentro no deja a nadie indiferente y quien salió a respaldar a su país fue Rafael Nadal Parera, uno de los tenistas más importantes de la historia.

El español compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales y allí no solamente le envió fuerzas a su país, sino también tuvo unas muy lindas palabras para con Argentina. Cabe recordar que el balear estuvo en nuestro país en más de una oportunidad y siempre fue aclamado.

El mensaje de Rafa Nadal

A través de sus redes sociales, Rafa compartió: “Desde pequeño, el fútbol ha sido una de mis grandes pasiones. Siempre he disfrutado jugando, viendo partidos y apoyando a nuestra selección. Todavía recuerdo la emoción de vivir en Sudáfrica la final de 2010. ¡Nunca lo olvidaremos!

Mañana tenemos otra oportunidad de disfrutar de uno de esos partidos que hacen historia ante una selección y un país -Argentina- al que respeto y admiro mucho. Muchísima suerte, Selección de España. ¡Vamos, España!”, completó el tenista español más grande de todos los tiempos.

Su vínculo con el fútbol

Rafael Nadal siempre fue muy futbolero. De hecho, es un aficionado de Real Madrid, aunque también tiene su corazón con el club de su ciudad, Mallorca. Sin ir más lejos, su tío Miguel Ángel se desempeñó como futbolista profesional, lo hizo tanto en el RCD Mallorca como en el Barcelona FC.

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El cuadro del Mundial 2026

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