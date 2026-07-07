La prensa internacional reaccionó a la épica de Argentina: elogios a Messi, polémicas y el dolor de Egipto tras la remontada

La agónica clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 recorrió el planeta.

La remontada agónica de Argentina frente a Egipto ya tiene un lugar asegurado entre los partidos más emocionantes del Mundial 2026. Una remontada 3-2 tras comenzar dos goles abajo, con el plus de haber reunido todos los condimentos posibles, no tardó en recorrer el planeta.

Desde Sudamérica hasta Europa, pasando por África, los principales medios reflejaron la clasificación de la Albiceleste con enfoques diferentes, aunque atravesados por una misma conclusión: el campeón del mundo sigue con vida y, una vez más, Lionel Messi apareció cuando parecía que todo estaba perdido.

Así reaccionó la prensa a la clasificación de Argentina

A nivel regional, la mayoría de los portales eligieron destacar el carácter del conjunto de Lionel Scaloni. “El tiempo de los dioses“, tituló Globo de Brasil, mientras que en Chile, RedGol definió la victoria como una “remontada épica de Argentina“, un concepto que también utilizó El País de Uruguay para describir el inolvidable 3-2.

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Sin embargo, en Colombia, El Espectador abrió el debate. “¿Favorecieron a Argentina? Las polémicas del partido con Egipto“, escribió, en referencia al gol anulado al conjunto africano por una infracción sobre Lisandro Martínez.

A nivel internacional, el gran protagonista volvió a ser Lionel Messi. The Athletic resumió el encuentro catalogándolo como “la mejor remontada en la historia de los Mundiales“, mientras que el francés L’Équipe apeló a la épica con un contundente “El milagro argentino“.

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España, como suele ocurrir, dedicó buena parte de sus portadas a Messi. El diario AS eligió un impactante “Dios ha resucitado“, Sport sentenció que “Argentina sigue siendo Messi y 10 más“, Mundo Deportivo optó por “Messi faraónico” y Marca combinó la remontada con la controversia al titular “Remontada faraónica y polémica de Argentina“.

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En Egipto: orgullo por la actuación y críticas al arbitraje

Naturalmente, las repercusiones más sensibles llegaron desde Egipto. El histórico diario Al Ahram lamentó que “Egipto desperdició una ventaja de dos goles, pierde 3-2 ante Argentina y queda eliminado del Mundial“.

A su vez, Daily News Egypt eligió un mensaje mucho más emotivo con un “Cabezas en alto, Egipto”, destacando la entrega del equipo pese a la eliminación. “La historia está escrita, Faraones. Gracias por todo”, cerraron su publicación.