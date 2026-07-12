La probabilidad matemática exacta de que Argentina le gane a Inglaterra y sea campeón del Mundial 2026

Una supercomputadora dio sus pronósticos respecto a los cuatro semifinalistas y las chances de coronarse.

Por la victoria 3 a 1 en el tiempo suplementario frente a la Selección de Suiza en Kansas City, la Selección Argentina logró la clasificación a la semifinal del Mundial 2026, instancia en la que se enfrentará a la Selección de Inglaterra en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Con los cuatro equipos clasificados a esta instancia, una supercomputadora realizó las probabilidades exactas de los participantes de avanzar a la gran final de este certamen. Además, allí también afirmaron quién será el máximo candidato a levantar la copa en New Jersey.

En cuanto al partido entre Argentina e Inglaterra, según este análisis, los Tres Leones son quienes tienen una leve ventaja. En total, tienen un 51.27% de probabilidades de clasificar a la final, mientras que los dirigidos por Lionel Scaloni cuentan con un 48.73% de chances.

Por el otro lado del cuadro, en el duelo que disputarán Francia y España el próximo martes, los galos llegan con una importante ventaja acorde a la supercomputadora. 57.44% son las probabilidades que tienen los de Deschamps de clasificar, contra el 42.56% de chances de la Roja.

Pensando en la final que se disputará en el MetLife Stadium, es nuevamente la selección francesa la máxima candidata según este análisis. 33.81% es su porcentaje de probabilidades de consagrarse campeona. De los cuatro semifinalistas, Argentina es quien menos chances tiene.

Las probabilidades de cada país de ganar el Mundial 2026.

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El calendario de las semifinales del Mundial 2026

Francia vs. España – martes 14 de julio a las 16.00 horas en el AT&T Stadium de Dallas.

vs. – martes 14 de julio a las 16.00 horas en el AT&T Stadium de Dallas. Argentina vs. Inglaterra – miércoles 15 de julio a las 16.00 horas en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Datos claves